Piero Chiambretti torna in tv al timone di Tiki Taka

Sono in arrivo splendide novità, per Piero Chiambretti: dopo aver vissuto un periodo difficilissimo e aver perso sua mamma, il conduttore aveva rivelato di non essere sicuro di voler tornare in tv. E invece pare proprio che la prossima stagione gli porterà un nuovo progetto, dal momento che sarà alla guida di Tiki Taka.

Gli ultimi mesi sono stati molto duri, sia dal punto di vista professionale che personale. Dapprima è arrivato lo stop improvviso al suo show #CR4 – La Repubblica delle Donne, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese e che ha portato all’interruzione di molte trasmissioni. Poi Piero Chiambretti è stato ricoverato assieme a sua mamma Felicita, che purtroppo non ce l’ha fatta. La scomparsa della donna ha profondamente turbato il conduttore, che in tutte queste settimane non è più apparso in televisione.

Addirittura, in una recente intervista aveva dato un annuncio sorprendente: “Non so se tornerò in tv, la mia vita è cambiata” – aveva rivelato Chiambretti. Tuttavia, già in quell’occasione aveva lasciato aperta la porta a qualche possibile novità, nella speranza che per lui arrivasse un progetto completamente diverso da quelli che lo hanno visto protagonista negli ultimi anni. A pochi giorni di distanza da queste riflessioni, arriva la notizia che tutti stavano aspettando: Piero tornerà in televisione la prossima stagione, con un programma per lui inedito. A darne conferma è TvBlog, che rivela come l’ok sia arrivato proprio nel weekend.

Qual è il nuovo progetto di Chiambretti? Si tratta di Tiki Taka, talk show sportivo che ormai da anni tiene compagnia a tutti gli appassionati di calcio. Sin dalla sua prima edizione, il programma è stato condotto da Pierluigi Pardo, affiancato dapprima da Melissa Satta e poi da Wanda Nara. L’arrivo di Piero Chiambretti porterà una ventata di novità: pare infatti che il presentatore abbia già in mente di rinnovare completamente lo show, anche se i dettagli al momento rimangono sconosciuti. È probabile che ci siano cambiamenti per quanto riguarda gli opinionisti presenti in studio, ma per avere altre novità dovremo attendere ancora un po’.

Proprio in questi giorni si rincorrono infatti indiscrezioni e conferme sul palinsesto autunnale: la notizia su Piero Chiambretti arriva inaspettata e bellissima. Sarà per lui una ripartenza, dopo un periodo difficile che ha affrontato chiuso nel suo silenzio.