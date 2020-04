Piero Chiambretti ricorda la madre su Instagram a un mese dalla scomparsa

editato in: da

Piero Chiambretti ricorda la madre su Instagram a un mese dalla sua scomparsa. Il conduttore è guarito dal Coronavirus, ma il suo pensiero continua ad essere rivolto alla mamma che, al contrario, non ce l’ha fatta. La signora Felicita era un volto molto amato dal pubblico televisivo che aveva imparato a conoscerla proprio grazie al figlio Piero.

Chiambretti infatti l’aveva invitata più volte nelle sue trasmissioni, svelando ogni volta di più il legame fortissimo fra i due. Artista e poetessa, la signora Felicita è scomparsa un mese fa dopo essere risultata positiva al Covid-19. Lei e Piero Chiambretti erano stati ricoverati insieme all’ospedale Mauriziano di Torino. Poco dopo Vladimir Luxuria e Iva Zanicchi, amiche del conduttore, avevano annunciato la morte di Felicita.

Un dolore che il presentatore di CR4 – La Repubblica delle Donne, ha scelto di condividere con i fan, raccontando su Instagram l’uscita dall’ospedale, il ritorno alla vita e l’addio all’amata mamma. Qualche settimana fa Chiambretti aveva pubblicato sui social una poesia della signora Felicita, rompendo il silenzio. “Catturata dall’enigma non ho certezze di chi sia io veramente – si leggeva -, nella camera oscura intravvedo fiocchi di neve continuando il gioco di buio”.

Pochi giorni fa Piero aveva condiviso la prima foto fuori dall’ospedale. Un selfie scattato nel letto con scritto: “Steso”. In tanti avevano commentato il post Instagram, fra loro anche l’amico Cristiano Malgioglio, presenza fissa in tanti suoi programmi. “Amico caro – aveva scritto il paroliere -, che bello finalmente vederti in foto dopo così tanto tempo…dove sul tuo volto si legge tutta la sofferenza che hai dovuto sostenere. Ti confesso che ho molto sofferto per te e per la scomparsa della tua meravigliosa madre – aveva confessato -. Ti prego adesso di mettere a posto tutte le malinconie che occupano il tuo cuore. Ricordati che il tempo cerca di cicatrizzare a malapena tutte le ferite. Ti voglio bene amicone mio. La sorella che avresti voluto avere. Eccomi sono qui”:

L’ultimo scatto postato da Chiambretti però è il più emblematico. Ritrae sua madre, Felicita, che sorride. “Un mese”, ha scritto il conduttore, che ha immediatamente ricevuto il conforto di tantissimi fan e amici. Fra loro anche Francesca Barra che ha ha pubblicato solamente una farfalla blu, il soprannome che la giornalista aveva dato alla mamma di Piero.