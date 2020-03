Chiambretti ricorda la madre su Instagram con una poesia

editato in: da

Piero Chiambretti rompe il silenzio e su Instagram ricorda la madre con una splendida poesia. Si tratta di un componimento scritto dalla signora Felicita, scomparsa qualche giorno fa dopo un ricovero in ospedale. Il celebre conduttore ha voluto omaggiare l’amatissima mamma pubblicando uno dei suoi componimenti.

“Catturata dall’enigma non ho certezze di chi sia io veramente – si legge su Instagram -, nella camera oscura intravvedo fiocchi di neve continuando il gioco di buio”. Nel messaggio Chiambretti spiega che a ricordare la signora Felicita sono anche l’adorata Margherita, il nipote Eugenio e la sorella Adriana. Un addio struggente che il conduttore non ha voluto commentare, postando solo la poesia e nessuna didascalia alla foto.

Chiambretti era arrivato in ospedale lo scorso 17 marzo insieme alla madre, ma le condizioni di entrambi non sembravano gravi. Poi il peggioramento della situazione e la scomparsa della donna. Una prova difficile per il conduttore, che in queste settimane ha potuto contare sull’appoggio della famiglia, ma soprattutto degli amici più cari. Fra loro Vladimir Luxuria, la prima ad annunciare quanto accaduto, e Francesca Barra che ha collaborato spesso con Chiambretti ed è fra i protagonisti di CR4 – La Repubblica delle donne.

“Ho appena appreso la notizia della morte della cara Felicita – aveva scritto la Barra su Instagram qualche giorno fa, condividendo una foto nera -, poetessa e madre straordinaria di Piero Chiambretti. Il mio cuore è spezzato. Piero caro, siamo tutti con te. Non ho altre parole. Vola farfalla… e dai la forza al nostro grande Piero. Sii forte”.

Attualmente il programma CR4 – La Repubblica delle donne, è stato sospeso. Un destino riservato a tanti altri programmi Mediaset, come Uomini e Donne di Maria De Filippi e Avanti un altro di Paolo Bonolis. La Rai ha invece sospeso Vieni da Me di Caterina Balivo, La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi e Detto Fatto di Bianca Guaccero per lasciare più spazio all’informazione.