Piero Chiambretti ricorda la madre su Instagram

Piero Chiambretti ricorda la madre Felicita su Instagram con un post in cui esprime tutto il suo amore, ma anche la sofferenza per la perdita di una persona così importante per lui. Un dolore che il conduttore ha voluto condividere con i fan, pubblicando uno scatto in cui sorride insieme alla mamma.

“Le mamme non dovrebbero morire mai perché danno la vita”, ha scritto il conduttore. A rispondergli tanti follower, fra cui moltissimi vip e amici, che hanno cercato di confortarlo e mostrare la loro vicinanza. “Le mamme vivono per sempre”, ha scritto Ambra Lombardo, spesso ospite di CR4 – La Repubblica delle donne. “Hai proprio ragione”, ha aggiunto Leonardo Pieraccioni, mentre l’amica Francesca Barra ha commentato: “Come ti guardava”.

Poetessa e donna di grande cultura, la signora Felicita era un punto di riferimento fondamentale per Piero Chiambretti. Spesso era stata ospite delle trasmissioni del figlio ed era conosciuta dal pubblico e dai fan del conduttore. Chiambretti e la madre erano stati ricoverati nelle scorse settimane nell’ospedale di Torino dopo essere risultati positivi al Coronavirus. Poi la notizia terribile, diffusa da Vladimir Luxuria, amica del presentatore, che aveva annunciato la morte della signora Felicita. “La mamma di Piero Chiambretti non ce l’ha fatta – aveva scritto -, le mie più sentite condoglianze”.

“Ho appena appreso la notizia della morte della cara Felicita – aveva scritto Francesca Barra -, poetessa e madre straordinaria di Piero Chiambretti. Il mio cuore è spezzato. Piero caro, siamo tutti con te. Non ho altre parole. Vola farfalla…e dai la forza al nostro grande Piero…Piero sii forte”.

Pochi giorni dopo Chiambretti aveva ricordato la madre scomparsa con una sua poesia, pubblicata su Instagram. “Catturata dall’enigma non ho certezze di chi sia io veramente, nella camera oscura intravedo fiocchi di neve continuando il gioco di buio”, aveva scritto. Dopo una lunga battaglia il conduttore aveva infine svelato di aver sconfitto il Covid-19.

“Sono guarito, ho due tamponi negativi. Un messaggio di speranza che voglio condividere e trasmettere a tutti”, aveva spiegato al Corriere della Sera, postando poi uno scatto in compagnia dei medici e degli infermieri dell’ospedale torinese in cui era stato ricoverato. “Esempi”, aveva commentato il presentatore, che era apparso provato, ma per la prima volta sorridente.