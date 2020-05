Piero Chiambretti ricorda la madre in una lettera e racconta i suoi giorni in ospedale

editato in: da

Il noto conduttore Pietro Chiambretti ha scritto una lettera al direttore del quotidiano La Repubblica nella quale ricorda ricorda i suoi giorni in ospedale, trascorsi insieme alla madre Felicita che purtroppo è venuta a mancare.

Come Chiambretti racconta nella lettera, il suo ricovero è iniziato il 16 marzo scorso presso l’Ospedale Mauriziano di Torino per via di tre focolai di polmonite:

Passare dall’interessarsi degli sviluppi del virus, ad esserne colpito, cambia la prospettiva in modo netto.

Parole che per fortuna ora sono solo un ricordo: Chiambretti è finalmente guarito e sta bene, ma ha voluto condividere con tutti il suo calvario: dalla confusione del Pronto Soccorso tra barelle e mascherine, fino all’incertezza del futuro, Piero ha spiegato come il personale sanitario lo abbia aiutato a sconfiggere la malattia, definendoli dei veri e propri angeli in corsia.

In particolare, il conduttore ha sottolineato come sia rimasto colpito dalla giovane età del personale sanitario e come la loro efficienza e la loro grande umanità siano risultate fondamentali per tutti i pazienti. L’emergenza sanitaria non ha mai tolto loro la voglia di sorridere e rassicurare i malati, facendo emergere la passione per il proprio lavoro.

Nella lettera non poteva non mancare il dolce ricordo della madre Felicita. Dopo averla commemorata con un toccante post sul suo profilo Instagram a un mese dalla scomparsa, Chiambretti ha voluto sottolineare il costante supporto che i medici, gli infermieri e gli OSS hanno sempre dimostrato, sostituendosi spesso all’affetto dei veri familiari: “Ho perso mia mamma, ma anche con lei il personale medico è stato perfetto, hanno tentato di tutto per salvarla, dandomi un sostegno psicologico nelle ore più difficili.”

Il conduttore, però, ha tenuto a precisare di non aver ricevuto nessun favoritismo e che nelle stanze di ospedale tutti venivano trattati allo stesso modo. Proprio per questo motivo, Piero Chiambretti ha ricordato con affetto i volti e i nomi di coloro che rischiano la propria vita per salvarne molte altre: “Il nostro Paese ha in queste persone degli esempi da cui imparare tanto.”