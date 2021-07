Piero Chiambretti innamorato: chi è la giovanissima fidanzata

editato in: da

Nuovo amore per Piero Chiambretti che si sarebbe innamorato perdutamente di una giovane ragazza, tanto da regalarle un importante pegno d’amore. Secondo alcune indiscrezioni, dopo un lungo periodo da single, il cuore di Chiambretti avrebbe ripreso a battere per una misteriosa donna.

A dividerli una grande differenza d’età che però non peserebbe nella love story. Il conduttore 65enne infatti avrebbe regalato alla ragazza un simbolo del loro amore: un prezioso anello di Cartier. Chiambretti, come riporta una fonte del Tempo, sarebbe molto innamorato, tanto da decidere di coronare la passione per la giovane fidanzata con un gesto romantico: il regalo di un gioiello. “Qualsiasi cosa pur di vederla sorridere”, avrebbe confessato agli amici.

Da sempre molto riservato e deciso a proteggere la sua vita privata, Chiambretti è single da diverso tempo. Il presentatore ha vissuto un’intensa storia d’amore con Federica Laviosa da cui nel 2011 ha avuto la figlia Margherita. Nel 2016 la coppia si è separata e Piero ha deciso di concentrarsi sulla carriera e sul ruolo di padre.

“Purtroppo, riesco a essere solo dolce – ha raccontato qualche tempo fa, parlando della figlia -. Con Margherita non ho mai alzato la voce. So che i no sono indispensabili, ma ogni volta mi spiace toglierle un sorriso. Mi ha insegnato che si può essere un buon padre pur non avendone avuto uno”.

Per Chiambretti il nuovo amore arriva in un momento di rinascita personale dopo un periodo difficile. Nel 2020 infatti l’autore tv e conduttore era stato ricoverato per Covid insieme alla madre Felicita. Dopo una dura battaglia contro la malattia era guarito, tornando a casa, mentre per l’amata mamma Felicita non c’era stato nulla da fare.

Un enorme dolore per Piero che ha raccontato sempre con sofferenza ed estrema delicatezza, quanto accaduto in quelle terribili settimane. Il conduttore ha sottolineato più volte come la malattia e la scomparsa della signora Felicita abbiano cambiato il suo senso dell’esistenza. “La mia vita è cambiata”, aveva confessato qualche tempo fa. Ora il presentatore starebbe vivendo un momento magico grazie a una ragazza speciale che gli avrebbe regalato il sorriso e con cui sarebbe nato qualcosa di molto importante.