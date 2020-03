Piero Chiambretti guarito dal Coronavirus: dimesso dall’ospedale

editato in: da

Piero Chiambretti ce l’ha fatta. Dopo due settimane, il conduttore di #CR4 – La Repubblica delle Donne è stato dimesso dall’ospedale Mauriziano di Torino, dove era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid-19.

Il 16 marzo scorso, infatti, Piero Chiambretti era stato ricoverato all’Ospedale Mauriziano di Torino, dove ha combattuto contro il Coronavirus. Il conduttore, adesso, è finalmente guarito e sta bene. Dopo aver ottenuto esito negativo da due tamponi, può tornare a casa dai suoi cari per trascorrere un periodo di convalescenza.

A rassicurare il pubblico, estremamente preoccupato per il suo stato di salute, lo stesso Chiambretti, che ha voluto ringraziare il personale sanitario che si è preso cura di lui in questi difficili giorni. Il conduttore, infatti, ha dichiarato:

Ringrazio con tutto il cuore il personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino che mi ha assistito e curato con abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico.

Chiambretti, inoltre, ha voluto incoraggiare e sostenere, con un messaggio di speranza, tutti coloro che stanno affrontando momenti di difficoltà a causa di questa malattia:

Sono guarito, ho due tamponi negativi. Un messaggio di speranza che voglio condividere e trasmettere a tutti.

Una bella notizia, quindi, per Piero Chiambretti e la sua famiglia, che arriva, però, dopo un grave lutto. Nello stesso ospedale del conduttore, era ricoverata la mamma Felicita, anche lei contagiata e deceduta nei giorni scorsi.

La perdita della mamma rappresenta, per Piero Chiambretti, un dolore enorme. I due, infatti, erano estremamente legati. Una sofferenza testimoniata, di recente, anche da un’amica del conduttore, Whilma Ghia:

Per lui aver perso mamma Felicita nello stesso ospedale in cui si trovava ha costituito la disperazione più grande. Non si può accettare. Questo virus è riuscito ad allontanare le persone che non si erano mai separate, come loro.

Nonostante quanto affrontato, Piero Chiambretti ora sta bene. Dovrà trascorrere ancora qualche giorno di riposo per potersi riprendere totalmente dalla malattia e per poter affrontare il grave lutto che l’ha colpito. Non c’è dubbio, però, che presto lo rivedremo alla guida di #CR4 – La Repubblica delle Donne, show estremamente amato dal pubblico televisivo.