Pierfrancesco Favino irresistibile al mare

È uno degli attori più dotati e rappresentativi del momento, Pierfrancesco Favino. Il suo talento è una certezza e riesce a farlo eccellere in ogni impresa, al punto da consacrarlo a icona cinematografica italiana. Nelle ultime ore, però, l’attore ha messo da parte il lavoro per dedicarsi a qualcosa di più grande: la sua famiglia.

Favino infatti, come molti altri vip, sta tirando un po’ il fiato prima dei prossimi impegni. Come svela l’articolo che uscirà domani sul settimanale Gente, diretto da Monica Mosca, questa estate l’attore ha scelto Formentera come cornice dei suoi momenti di relax, tra tuffi, nuotate e lunghi momenti in spiaggia a godersi il panorama.

Accanto a lui c’è Anna Ferzetti: compagna storica, figlia del celebre attore romano Gabriele Ferzetti, è anche la mamma di Greta e Lea, nate dall’amore per Favino rispettivamente nel 2006 e nel 2012. L’intera famiglia si è spostata dal quartiere Testaccio, dove risiede, per un periodo di allegria e spensieratezza.

Il settimanale Gente mostra infatti delle immagini esclusive dell’attore, impegnato a giocare con le figlie in maniera tenerissima e a prendersi cura di loro, mentre la moglie sorride felice. I quattro, insieme sono davvero splendidi. E in particolare, Pierfrancesco è apparso in grandissima forma.

L’attore, che era ingrassato per interpretare gli impegnativi ruoli del boss mafioso Tommaso Buscetta ne Il Traditore e del politico Bettino Craxi in Hammamet, ha mostrato un fisico virile e tonico, quasi da passerella.

Ma le soddisfazioni di Favino vanno ben oltre l’aspetto estetico: quest’anno per lui è stato davvero pieno di successi. È stato infatti premiato prima ai David Di Donatello 2020, battendo grandi nomi del cinema, da Tony Servillo (5 è il numero perfetto), a Francesco Di Leva (Il sindaco del rione sanità), e poi ancora ai Nastri D’Argento.

In quest’ultima occasione, oltre a essere premiato come miglior attore, ha anche dato vita a uno splendido omaggio a Ennio Morricone, insieme alla moglie, lasciando tutti senza fiato. Infine, è stato nominato giurato per la valutazione delle pellicole in gara per gli Academy Awards, meglio noti come Premi Oscar. Che dire, insomma: oltre a essere irresistibile, l’attore sembra anche inarrestabile!