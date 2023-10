Fonte: Getty Images Pamela Anderson alla Paris Fashion Week

Se tra le nuove generazioni va sempre più di moda il nature inteso come mostrarsi non depilate, ascelle o gambe che siano, c’è un’altra rivoluzione in atto e riguarda la volontà di mostrarsi in pubblico più naturali possibili, senza trucchi né magie, fregandosene delle imperfezioni e, nel caso delle “over anta”, dimostrando esattamente la propria età. Basta tinte ai capelli, filler, botox, mascherone esagerato sul volto, ma capelli spesso bianchi i grigi esibiti con orgoglio e visi senza make up, con tanto di rughe in primo piano.

D’altronde “Il naturale” sta diventando la parola d’ordine per tutto: dall’alimentazione, al look e in questo caso anche per quanto riguardo l’aspetto fisico. E anche le celeb, per le quali fino a poco tempo fa la parola era tabù, quasi quanto i carboidrati, oggi molte ne stanno facendo un motto di vita.

Lo avevano inaugurato Andie MAcDowell ed Helen Mirren qualche tempo fa, mostrandosi in passerella con i capelli naturalmente grigi e bianchi (confermato, alla recente Paris Fashion Week) . E se lo ribadisce anche l’ex sex symbol per eccellenza, la bagnina più famosa del mondo, colei che per anni ha fatto sospirare e innamorare l’universo maschile, Pamela Anderson, significa che c’è davvero una rivoluzione in atto.

Fonte: IPA

Pamela Anderson, la donna negli anni ’90 più desiderata (dagli uomini) ed imitata (dalle donne) al mondo si è presentata alla Paris Fashion Week di ottobre 2023 con un trucco minimale e tutti i segni dei suoi 56 anni in viso. E se per una “comune mortale” può anche essere una scelta facile e non troppo impegnativa, per una celeb che ha impersonato il sogno erotico maschile e che su quello ha importato tutta una carriera, non è una scelta così scontata.

Fonte: IPA

Da qualche tempo Pam ha appeso il costumino rosso e gli abiti succinti al chiodo, ha cominciato a mostrarsi in pubblico con un’immagine meno provocante, senza più nascondersi ai paparazzi quando in tenuta casual e capello sfatto esce di casa e soprattutto presentandosi agli eventi più importanti rigorosamente nature.

Fonte: Getty Images

I capelli sempre lunghi e biondissimi, il corpo ancora armonioso, Pam non si è certo sformata o lasciata andare: semplicemente è una bella 56enne e non ha timore di mostrarsi com’è realmente. Senza trucco, senza inganno. Cosa che non tutte fanno: Madonna ne è la dimostrazione più lampante.

Ovviamente ea sua presenza non è passata inosservata ed è stata ripresa anche da tanto altre celeb. Come Jamie Lee Curtis, che parla di vera e proprio “rivoluzione (in atto) della bellezza naturale”