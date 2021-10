Pete Doherty si è sposato, le nozze in gran segreto con Katia de Vidas

Pete Doherty: una vita al limite, tra successi ed eccessi

Si amano da tantissimi anni e nei giorni scorsi hanno deciso di pronunciare il fatidico sì in gran segreto. Si tratta del cantante Pete Doherty e della storica compagna, ora moglie, Katia de Vidas, che hanno voluto un matrimonio estremamente intimo, circondati solo dai loro cari. La notizia, nonostante la grande riservatezza, ha fatto il giro del mondo in breve tempo.

Pete Doherty e Katia de Vidas, una lunga storia d’amore

Pete Doherty per Katia de Vidas ha rinunciato alla fama da latin lover e una vita fatta di eccessi, di alcol e di droga. Un amore profondo, insomma, di quelli che fanno bene, fanno sentire di aver trovato una grande fortuna e portano a galla la parte migliore delle persone.

Pete noto anche per le sue storie con star del calibro di Kate Moss e Amy Winehouse, prima di conoscere Katia ha avuto numerose relazioni. Da quelle con Lisa Moorish e Lindi Hingston, inoltre, sono nati i suoi due figli, Astile e Aisling. Ma è solo con Katia che ha trovato la serenità.

I due fanno coppia fissa dal lontano 2012 e, fin da subito, sono apparsi unitissimi. Dopo essersi trovati e innamorati, hanno deciso di vivere insieme. Hanno scelto la Francia, più precisamente la Normandia. Sì sono riparati da sguardi indiscreti scegliendo un piccolo paesino, dove passano le giornate insieme al loro cane. Una vita completamente equilibrata, in cui gli eccessi di una volta sono solamente un ricordo lontano.

Pete e Katia, le romantiche nozze

Nonostante una relazione lunghissima, nessuno si immaginava delle nozze imminenti. Il matrimonio è iniziato ad essere nell’aria solo pochi giorni fa, quando Katia ha mostrato l’anello di fidanzamento. A poco tempo di distanza, poi, è arrivato il sì.

Per rendere tutto più romantico, i due hanno deciso di tenere nascosta la data dell’evento fino all’ultimo. Hanno pronunciato il sì in un castello riconvertito in hotel di fronte ai parenti e agli amici più stretti. Lei ha indossato un abito dallo spirito tradizionale, ma dall’aspetto estremamente moderno: bianco, corto e con il velo cosparso di stelline.

Dalle poche immagini che sono trapelate una cosa è apparsa evidente: non sarebbero potuti essere più felici di così. E, con loro, anche tutti fan che non li hanno mai abbandonati.