Da Belen-Stefano a Satta-Boateng: le coppie scoppiate del 2020 (e nuovi amori)

Perché tutti parlano di Melissa Satta e Stefano De Martino. L’ex velina di Striscia la Notizia e il conduttore sono finiti, ancora una volta, al centro dei gossip. A lanciare l’indiscrezione è stato Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi, in cui si parla di un presunto avvicinamento fra i due. Sia la showgirl che il presentatore di Made In Sud hanno sempre difeso la propria privacy e vita privata, respingendo numerosi pettegolezzi.

Stefano De Martino ha archiviato definitivamente la love story con Belen Rodriguez, da cui ha avuto il figlio Santiago. L’ex ballerino di Amici, single ormai da tempo, dopo l’addio alla showgirl si è trasferito in un nuovo appartamento, pronto a concentrarsi solo sul lavoro. “Sono felicemente scapolo, ho imparato a stare da solo e sarà la mia più grande prigione – aveva raccontato qualche tempo fa al settimanale Chi -. Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema, perché si cercano gli altri proprio per non riflettere e riversare su di loro il compito di farlo. Invece quando impari ad ascoltarti è difficile far entrare qualcuno nella tua zona di conforto”. Belen intanto ha annunciato di essere incinta: la modella aspetta una bambina dal compagno Antonino Spinalbese.

Anche Melissa Satta ha chiuso da poco una storia d’amore importante. La modella ha messo fine al matrimonio con Kevin Prince Boateng, calciatore sposato nel 2016 da cui ha avuto il figlio Maddox. Ospite di Verissimo qualche settimana fa, l’ex velina aveva spiegato: “È stata la storia più importante della mia vita, un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Succedono queste cose, entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci sarà sempre un legame e ci unirà per sempre nostro figlio Maddox”.

Secondo le indiscrezioni diffuse da Dandolo i due si sarebbero incontrati a Napoli. Di certo non è la prima volta che Melissa e Stefano finiscono al centro dei gossip per presunti flirt che già in passato erano stati costretti a smentire.