Perché Ornella Vanoni ha dato forfait alla Prima della Scala

Un piccolo incidente avvenuto ieri in treno ha costretto Ornella Vanoni a rinunciare alla Prima della Scala, in programma ieri pomeriggio a Milano. La cantante, che era attesa tra gli ospiti vip dell’evento meneghino, è caduta mentre accarezzava un Golden Retriever e l’imprevisto doloroso l’ha costretta a riposare a casa. La Vanoni ha subito avvisato i suoi ammiratori dell’accaduto con una Storia sul suo profilo Instagram ufficiale nella quale ha tranquillizzato tutti sul suo stato di salute rivelando anche il nome del suo accompagnatore.

Alla prima della Scala con Marracash

Doveva essere una serata speciale quella programmata da Ornella Vanoni, ospite del Teatro la Scala, finalmente pronto ad accogliere il pubblico in presenza per lo spettacolo inaugurale dopo la stagione 2020 che sarà tristemente ricordata per l’assenza degli spettatori a causa del Covid. La star milanese era attesa all‘evento più glamour della stagione della sua città insieme al rapper Marracash, suo accompagnatore per l’occasione. Nella Storia su Instagram in cui spiega l’accaduto e giustifica la sua assenza, Ornella Vanoni dice di essere molto dispiaciuta di non poter prendere parte alla serata e aggiunge che mancherà anche alla speciale anteprima di Senza Fine, film biografico di carattere documentario diretto da Elisa Fuksas, proiezione in programma a Bologna nei prossimi giorni. Non c’è dunque da preoccuparsi per la Ornella nazionale che in questo periodo è vittima di qualche incidente di troppo forse legato ai troppi impegni della sua fitta agenda.

Tra un evento e l’altro, la cantante è attiva nella promozione del suo ultimo lavoro discografico, Unica (Celebration Edition), pubblicato lo scorso settembre, arrichito di duetti e inediti.

Pronta a tornare ai suoi impegni

Possono stare tranquilli i fan di Ornella Vanoni: nonostante qualche acciacco, la cantante è pronta a tornare presto in pubblico per riprendere gli impegni stagionali senza difficoltà. Gli ammiratori non avranno evitato di notare che questo inverno è iniziato in salita per l’artista che nelle scorse settimane aveva già saltato la conduzione del programma Le Iene per un non meglio specificato problema di salute la cui entità non è mai stata rivelata. Sostituita in corsa da Elena Santarelli, Ornella Vanoni è poi apparsa in tv a fine novembre ospite del salotto di Fabio Fazio dove ha scherzato come suo solito sulla sua vita frenetica e sui privilegi della sua età che le permettono di essere leggera e senza filtri, una schiettezza che l’ha resa ancora più amata dal pubblico e dai suoi ammiratori.