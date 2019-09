Pedron-Troiano, parla l’ex di lui: “Stavamo ancora insieme”

editato in: da

Anny Centis, ex fidanzata di Fabio Troiano, rompe il silenzio e parla per la prima volta del legame fra l’attore ed Eleonora Pedron.

L’ex Miss Italia e l’interprete di RIS sono usciti allo scoperto nel corso dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia. Dopo settimane di pettegolezzi e indiscrezioni la coppia si è scambiata un romantico bacio sul tappeto rosso, di fronte ai flash dei fotografi. Il nuovo amore è stato commentato non solo dai fan, ma anche da Anny Centis, modella ed ex di Troiano, che su Instagram si è detta “schifata”.

Sulle pagine del settimanale DiPiù, l’influencer ha voluto fornire la sua versione dei fatti, affermando che la love story con la Pedron sarebbe nata mentre lei e Troiano stavano ancora insieme. “Dopo tanti anni di amore, Fabio e io stavamo attraversando un momento delicato – ha raccontato – e lui, improvvisamente, mi ha colpito al cuore: è uscito allo scoperto con un’altra, la Pedron. Ce l’ho con lui per come ha gestito la situazione – ha aggiunto -. Sono arrabbiata, soffro. Fabio e io non stavamo insieme da un giorno, ma da molti anni”.

32 anni e una carriera da modella Anny Centis era legata a Fabio Troiano da ben sei anni. Una storia lunga e importante, terminata all’improvviso dopo tanti progetti.

“All’inizio di questa estate, siamo entrati in crisi, una crisi più seria dei “momenti no” che avevamo avuto in passato, e ci siamo allontanati un po’ – ha ricordato la top model -. Era un periodo in cui sembrava che non ci capissimo più e ci eravamo presi una pausa, un periodo per riflettere sul nostro rapporto, sulla nostra storia d’amore. Una crisi che può capitare a una coppia che sta insieme da anni”.

Anny ha svelato di aver scoperto che la storia con Troiano era finita (e che lui stava con Eleonora Pedron) dai giornali e i siti di gossip: “Non avevamo chiuso ufficialmente la nostra storia, non ne avevamo parlato, non c’era stato un chiarimento definitivo – ha spiegato -. Mi è sembrato un colpo basso che non meritavo. Per questo ce l’ho con lui. Gli amori possono finire, ma c’è modo e modo di concluderli”.