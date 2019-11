Pechino Express, un vip è stato (già) eliminato

editato in: da

Pechino Express non è ancora andato in onda, ma scopriamo in queste ore che un vip è già stato eliminato. Si tratta di Gennaro Lillio che su Instagram ha svelato di essere tornato in Italia dopo aver concluso in anticipo l’avventura che l’ha portato alla scoperta di Cina, Corea e Thailandia.

In questi giorni infatti si stanno registrando le puntate dell’adventure game che andrà in onda solo fra tre mesi. Secondo le prime anticipazioni a essere eliminati dal gioco per primi saranno I Guaglioni. La coppia formata dall’ex gieffino Gennaro Lillio e Mister Italia Luciano Punzo è tornata nel nostro paese, come annunciato dal modello.

“Finalmente sono tornato a casa! – ha confessato nelle Stories di Instagram – Mi faccio vivo soltanto ora perché non potevo prendere il mio telefono. Non posso parlare, ma posso rivelarvi che per me è stata una bellissima esperienza. Molto intensa, direi pazzesca!”.

Gennaro è apparso dimagrito e con una barba lunga, segni dell’avventura conclusa da poco. La star del Grande Fratello ed ex fidanzato di Francesca De André non è l’unico ad aver abbandonato Pechino Express dopo pochissime puntate. Fra le coppie eliminate c’è anche quella formata dai conduttori Max Giusti e Marco Mazzocchi, denominati I Gladiatori.

La nuova edizione di Pechino Express, che verrà condotta ancora una volta da Costantino Della Gherardesca, è particolarmente attesa grazie a un cast interessante. A contendersi la vittoria, oltre alle due coppie eliminate, ci saranno Marco Berry con la figlia Ludovica, Vera Gemma, figlia di Giuliano Gemma, con Asia Argento, e il wedding planner Enzo Miccio accompagnato dall’assistente Carolina Giannuzzi.

Spiccano anche i nomi di Nicole Rossi e Jennifer Poni, protagoniste de Il Collegio, Fabrizio e Valerio Salvatori, gemelli di Avanti Un Altro, e le modelle Ema Kovac e Dayane Mello. Completano il gruppo Soleil Sorge con la madre, gli youtuber Annandrea e Claudio.