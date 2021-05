Pechino Express, svelato il nome della prima coppia: l’indiscrezione

editato in: da

Pechino Express: che fine hanno fatto i vincitori

Pechino Express è uno dei programmi più amati di sempre: condotto da Costantino della Gherardesca, lo show tornerà molto probabilmente nel 2022, ma non sarà più ospitato da Rai 2. Infatti, è ormai stato ufficialmente spostato a Sky. Nessun cambio di conduttore, però, e iniziano le prime indiscrezioni: potrebbero essere trapelati i nomi di un duo eccezionale.

Il cast di Pechino Express è sempre stato una certezza: ogni puntata, ci ha permesso di entrare in contatto con culture differenti, esplorando i vari angoli del mondo, ma non solo. Infatti, i veri protagonisti sono le coppie, il loro modo di reagire di fronte agli ostacoli e alle difficoltà. Questo è il punto di forza del programma.

C’è anche da sottolineare che la conferma della conduzione di Costantino della Gherardesca è stata chiamata a gran voce dal pubblico, che già si era detto deluso per il cambio di rete. Non è l’unica novità della nuova edizione: il nome del programma diventerà probabilmente “Pekin Express” per una questione di diritti.

A lanciare l’indiscrezione sui nomi della prima coppia di Pechino Express è stato il settimanale Nuovo. Durante un’intervista a Franco Terlizzi, quest’ultimo ha fatto un’affermazione che ha portato all’indiscrezione: “Voglio che Nino sia preparato perché presto potrebbe arrivare per noi una nuova sfida da affrontare in coppia“, ha rivelato.

Dunque, la prima coppia ufficiale potrebbe essere composta da Nino Formicola e Franco Terlizzi, che hanno avuto modo di conoscersi durante l’edizione dell’Isola dei Famosi del 2018. L’adventure games, pertanto, potrebbe avere due personaggi davvero interessanti: sono amici, sanno come reagire alle intemperie e soprattutto promettono grasse risate.

I dialoghi tra il comico e l’ex pugile avevano letteralmente conquistato gli spettatori durante l’Isola dei Famosi. Nino Formicola, in arte Gaspare (dell’ex duo Gaspare e Zuzzurro), e Franco Terlizzi hanno quella sintonia che in TV riesce a offrire il massimo dell’intrattenimento. Se così fosse, potremmo già aspettarci un’edizione di “Pekin Express” con i fiocchi.

L’ultima edizione di Pechino Express è stata vinta da Le Collegiali, ovvero Nicole Rossi e Jennifer Poni, che hanno saputo distinguersi per il loro carattere forte. La coppia più giovane ad avere vinto lo show è rimasta nei nostri cuori: speriamo che anche la prossima edizione sappia soddisfarci, sia per la storia, che per le coppie presenti.