Pechino Express, il reality condotto da Costantino Della Gherardesca passa a Sky

Pechino Express cambia canale e anche nome: in occasione della presentazione dei palinsesti Sky, è stata ufficializzata l’indiscrezione che vedeva il reality di Rai 2 passare all’emittente privata.

Dopo ben otto anni, il format prodotto da Banijay ha lasciato Mamma Rai, per approdare alla tv satellitare con un nuovo nome: infatti, il programma assumerà il titolo belga-olandese Pekin Express, per motivi di copyright.

“I nostri cavalli di battaglia andranno avanti più forti di prima. Un nuovo format sarà Pekin Express“, queste le parole con le quali è stata presentata la novità durante la conferenza Sky. L’emittente ha acquisito, così, uno dei programmi più apprezzati degli ultimi anni, ripetendo la storia successa agli show X Factor e Italia’s Got Talent.

Pechino Express, per chi non lo sapesse, è un reality basato su una gara a coppie tra personaggi molto noti, lungo un percorso per raggiungere una ambita meta esotica. Equipaggiati di soli zaini e pochi spiccioli, i partecipanti devono affrontare delle missioni per confrontarsi con culture e mondi diversi. Vince la coppia che arriva prima al traguardo finale.

Il format è stato diffuso in 16 Paesi in tutto il mondo a partire dal 2004, ma su Rai 2 è approdato solo nel 2012, rivelandosi da subito un grande successo. La prima edizione è stata condotta da Emanuele Filiberto di Savoia, mentre dalla seconda in poi è stato Costantino Della Gherardesca a guidare il programma.

Non si conoscono notizie certe su chi sarà a condurre il programma dalla prossima edizione però, per questo i fan del programma si stanno chiedendo se adesso anche Costantino, proprio come Adriana Volpe, potrebbe lasciare la tv pubblica per continuare a condurre Pekin Express, una volta che andrà in onda su Sky Uno.

L’avventura in Rai di Pechino Express, comunque, si è conclusa con un’edizione straordinaria: andata in onda da febbraio ad aprile 2020, l’ultima stagione ha visto tra i partecipanti diversi personaggi di spicco come Asia Argento e Enzo Miccio, che hanno regalato ai telespettatori tanti momenti buffi ed emozionanti. A rubare la scena, però, sono state le giovanissime Nicole Rossi e Jennifer Poni, le vincitrici di quest’anno diventate famose grazie al reality Il Collegio.