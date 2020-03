Pechino Express, nuove alleanze e rivalità: le anticipazioni di Costantino della Gherardesca

editato in: da

Continuano le avventure delle coppie di Pechino Express 2020 e Costantino Della Gherardesca svela qualche anticipazione sulle prossime puntate dello show. La sesta puntata, a quanto pare, sarà ricca di colpi di scena, con nuove alleanze e rivalità fra i concorrenti che, a questo punto del gioco, sono più agguerriti che mai.

Su Instagram, il conduttore dell’adventure game ha rivelato qualche dettaglio su cosa accadrà. “Vi prometto che sarà estremamente divertente – ha scritto rivolgendosi ai telespettatori -, e spero che riuscirà a distrarvi e farvi sorridere. Attraverseremo la provincia di Guizhou e conosceremo i simpaticissimi cinesi dell’etnia Miao, i cui costumi tradizionali sono spettacolari. Ovviamente le coppie sono agguerrite – ha aggiunto -, e se seguirete attentamente la puntata incomincerete a notare delle nuove dinamiche di alleanze e rivalità che quei furboni dei viaggiatori stanno cercando di far passare inosservate (sottovalutandomi)”.

L’ultima puntata, ossia la quinta, non è stata eliminatoria. Restano dunque in gara ancora sei coppie, pronte a sfidarsi per conquistare la vittoria finale. Fra loro Le Collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni, lanciate dal programma Il Collegio, Soleil Sorge e la mamma Wendy Kay (Mamma e Figlia), I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), Le Top (le top model Ema Kovac e Dayane Mello), I Wedding Planner (Enzo Miccio e la sua assistente Carolina Gianuzzi), I Sopravvissuti (Vera Gemma e Gennaro Lillio).

Anche in questa edizione non sono mancati i colpi di scena, come l’abbandono di Asia Argento, che ha lasciato la gara a causa di un infortunio. La sua compagna d’avventura, Vera Gemma, ha proseguito i gioco con Gennaro Lillio, che era stato eliminato in precedenza. A regalare tanti momenti comici e divertenti Enzo Miccio, wedding planner ironico e senza paura, mentre Soleil Sorge è senza dubbio la concorrente che ha fatto più discutere. Come era accaduto all’Isola dei Famosi, l’ex corteggiatrice di U&D ha mostrato tutta la sua competitività nella sfida di Pechino Express.