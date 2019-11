Pechino Express, Asia Argento lascia per un infortunio

editato in: da

Asia Argento lascia Pechino Express per un infortunio. Secondo le ultime anticipazioni diffuse da Dagospia, la regista avrebbe abbandonato il reality nella seconda puntata a causa di un piccolo incidente. Asia si sarebbe fatta male durante una delle missioni e per questo motivo sarebbe stata costretta a interrompere la sua avventura.

L’attrice ed ex di Morgan avrebbe lasciato la Thailandia, senza proseguire attraverso la Cina e la Corea del Sud, nella seconda puntata. La 44enne sarebbe stata sostituita da Gennaro Lillio, che, dopo l’eliminazione, avrebbe continuato la gara insieme a Vera Gemma. Pechino Express inizierà a febbraio, ma le registrazioni dello show si stanno già svolgendo.

In gara troviamo I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi); Gli Inseparabili (Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori); Padre e Figlia (Marco Berry e sua figlia Ludovica); Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni); Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay); I Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi); Le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma); Le Top (Ema Kovac e Dayane Mello); I Palermitani (Annandrea Vitrano e Claudio Casisa) e I Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo).

Asia Argento non ha commentato il suo addio a Pechino Express, ma su Instagram ha annunciato un nuovo progetto lavorativo. L’attrice infatti ha prestato la voce per un documentario dedicato a Frida Kahlo. L’adventure game segna il ritorno in televisione della Argento dopo un periodo difficile.

Prima il coinvolgimento nel caso Weinstein, poi le accuse di Jimmy Bennett e la morte di Anthony Bourdain, il compagno che si è tolto la vita nel 2018 in Francia. Nell’ultimo periodo Asia era finita al centro dei gossip per via dello sfratto di Morgan, avvenuto a causa del mancato pagamento da parte del cantante degli alimenti per Anna Lou, la sua primogenita.

“È stata lei a sancire questo sfratto – aveva sancito Morgan, scagliandosi contro l’ex di fronte alle telecamere -. È sadica, cattiva, non ha bisogno di soldi. E io di soldi gliene ho dati tantissimi”.