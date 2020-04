Pechino Express, Asia Argento furiosa: “Pagata il minimo, volevano sparlassi degli altri”

editato in: da

Asia Argento si sfoga contro Pechino Express raccontando, nel corso di una diretta Instagram con Vera Gemma, i retroscena del suo infortunio al ginocchio. La regista italiana è stata fra i protagonisti più apprezzati dello show condotto da Costantino della Gherardesca, ma ha dovuto abbandonare il gioco prima della fine a causa di un infortunio.

Asia infatti si è rotta un ginocchio nel corso di una prova immunità e, dopo aver ricevuto le prime cure, è dovuta tornare in Italia. Vera Gemma, sua compagna d’avventura, ha continuato il gioco con Gennaro Lillio, sino all’eliminazione. Tornata in Italia, qualche settimana dopo la messa in onda dello show, la Argento ha voluto raccontare cosa è accaduto durante le riprese e la dinamica del suo incidente.

“Sentite questa crudeltà – ha detto Asia -. Lo voglio dire, non me ne f***e un cavolo. Fatemi causa. Mi hanno pagato il mimino garantito, capito? Zero, nient’altro”. La Argento ha poi raccontato i momenti successivi all’incidente.

“Sentivo il dolore però lo so interiorizzare, lo so far implodere – ha rivelato -. Quella sera siamo tornate a casa. Mi hanno fatto un gesso antidiluviano. Non vedevo una roba del genere dagli anni 80, cose bagnate […] Un gesso fatto male che mi strizzava la gamba”. Una volta tornata in hotel, Asia avrebbe ricevuto alcune richieste dalla produzione di Pechino Express, intenzionata a girare un confessionale.

“Torniamo in albergo – ha spiegato – e dico ‘finalmente potremo bere una birra’ ma ci chiamano per fare una pantomima di noi felici perché avevamo vinto il bonus. Mentre noi volevamo mangiare e bere, perché era un nostro diritto per avere vinto la prova, ci mandano le telecamere e ci chiedono di parlare male degli altri, delle Top, delle cose. Poi la gamba dovevo tenerla su e loro mi hanno chiesto ‘Scusa, puoi abbassare la gamba che si vede nell’inquadratura?’ Lì ho risposto “Mi avete rotto i c*****i”.

Infine Vera Gemma ha aggiunto: “Quando hanno iniziato a chiederci cosa pensavamo di tutti i concorrenti uno per uno, Asia era in agonia, con dolori atroci e a un certo punto ha detto ‘Mi avete rotto, non me ne frega niente’”.