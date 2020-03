Pechino Express 2020, tensioni fra Vera Gemma e Gennaro: interviene Costantino

editato in: da

A Pechino Express 2020 continuano le tensioni fra Vera Gemma e Gennaro Lillio tanto da richiedere l’intervento di Costantino Della Gherardesca. La figlia di Giuliano Gemma e il modello formano la coppia dei Sopravvissuti, nata dopo l’addio di Asia Argento. La regista italiana infatti è stata costretta a ritirarsi dal reality a causa di un infortunio che le ha provocato la frattura del ginocchio.

Con il ritorno in Italia di Asia, Vera è stata posta di fronte a un dilemma: continuare il gioco con Gennaro Lillio oppure abbandonare. La Gemma ha scelto la prima opzione, ma i due concorrenti hanno caratteri molto forti che spesso si scontrano. Se nella terza puntata Vera e Gennaro si erano uniti contro Soleil Sorge, nel quarto appuntamento con Pechino Express sono stati protagonisti di numerose litigate.

La prima scoppiata durante una prova in cui, nel centro di Bangkok, dovevano fermare i passanti per fare dei selfie. Da subito Vera e Gennaro non si sono trovati d’accordo. “Non so più cosa devo fare per te, cosa mi vuoi far pesare ancora?” si è lamentato Gennaro. Pronta la replica di Vera: “Mi sa che tu la meditazione non la fai bene – ha sbottato -. Io faccio quel ca**o che mi pare! Non mi dici tu cosa devo fare!”.

Per evitare che la lite degenerasse, Costantino Della Gherardesca ha deciso di intervenire. Il conduttore ha ristabilito la pace fra i concorrenti, che poco dopo, nonostante la tensione crescente, hanno comunque abbassato i toni. “Siamo soggetti a stress e tensioni” ha svelato Gennaro. “Non molliamo, siamo più forti di prima ora”, ha ribadito Gemma che ha chiesto scusa al compagno di viaggio.

Figlia d’arte e grande amica di Asia Argento, Vera Gemma ha un carattere molto forte che spesso si scontra con quello di Gennaro Lillio. Il modello napoletano è arrivato al successo grazie al GF Vip dove ha vissuto un’intensa love story con Francesca De André.