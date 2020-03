Pechino Express 2020, il meglio e il peggio della sesta puntata

editato in: da

La sesta puntata di Pechino Express ha visto le coppie rimaste in gara vivere la seconda tappa in territorio cinese (i concorrenti hanno esplorato la provincia di Guizhou). I fan dell’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca hanno avuto modo di apprezzare diverse sorprese, la prima delle quali ha riguardato lo scambio di coppie.

Questo cambiamento ha dato modo a Carolina Giannuzzi, partner di Enzo Miccio nella squadra dei Wedding Planner e nel lavoro, di prendersi una vera e propria rivincita sul suo compagno di viaggio.

Dopo la quinta puntata, che ha visto il celebre event planner e conduttore lasciarsi andare a momenti di stress e proferire delle frasi non certo piacevoli per la compagna di squadra, Carolina Giannuzzi, in coppia con Marco Mazzocchi, si è mostrata decisiva ai fini della vittoria in diverse sfide.

Lampante esempio è stata quella dell’acconciatura tipica, che l’ha vista battere Enzo Miccio e Vera Gemma. Ricordiamo inoltre che la Giannuzzi e Mazzocchi sono arrivati primi anche nella tappa intermedia, superando di due posizioni l’ex conduttore di Ma Come ti Vesti?!.

A sorprendere nel corso della seconda tappa cinese di Pechino Express 2020 ci hanno pensato anche Dayane e Soleil. Dopo gli attriti delle scorse puntate tra Top e Mamma & Figlia, sia il conduttore sia i tantissimi estimatori dell’adventure game si aspettavano un peggioramento della situazione e delle difficoltà nella gestione dei rapporti della nuova e provvisoria coppia. Le cose sono andate diversamente e, lasciando tutti a bocca aperta, la modella brasiliana e l’influencer ex concorrente de L’Isola dei Famosi si sono addirittura trovate bene.

Tra i momenti che non verranno dimenticati c’è anche l’emozione delle Collegiali Jennifer Poni e Nicole Rossi che, tornate in coppia esattamente come tutti gli altri concorrenti in occasione dell’ultima prova, hanno rivisto Andrea Maggi, loro professore nel reality che le ha rese famose. Maggi è stato protagonista della fase finale della tappa fornendo ai concorrenti delle istruzioni per imparare una canzone in cinese con l’aiuto di un gruppo di bambini del posto.

A differenza di quanto accaduto nella puntata precedente, a questo giro la busta nera ha avuto carattere eliminatorio e a tornare a casa sono stati i Sopravvissuti Gennaro Lillio e Vera Gemma, “sacrificati” da Nicole Rossi e Jennifer Poni a favore di Soleil e Wendy, salvate per aver offerto loro un passaggio nel corso della puntata precedente.