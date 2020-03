Pechino Express 2020, il meglio e il peggio della quinta puntata

editato in: da

La quinta puntata di Pechino Express ha visto le coppie rimaste in gara iniziare la loro avventura in territorio cinese. Tra i protagonisti indiscussi di questa parentesi – che ha visto i concorrenti partire dalla provincia dello Yunnan – è possibile citare Enzo Miccio.

Lo stilista e wedding planner – che gareggia in coppia con Carolina Giannnuzzi – ha dato spazio a grinta e determinazione. Il suo atteggiamento ha però infastidito la compagna di viaggio che, a quanto pare, si è sentita trattata come una sottoposta e non come un’alleata.

Lo stress di Enzo Miccio, che ha palesato un certo risentimento per essere arrivato secondo dopo i Gladiatori nella tappa intermedia, li ha portati a litigare. L’ex conduttore di Ma Come ti Vesti?! si è rivolto con parole molto dure alla sua compagna di squadra.

“Sono stato molto buono a far sì che questa coppia si chiamasse i Wedding Planner, perché i Wedding Planner sono io”: questa una delle frasi dello sfogo di Miccio, che è stato reso a suo modo spassoso dalla produzione. Le parole del celebre event e wedding planner hanno infatti avuto come sottofondo Sincero, il brano sanremese di Bugo e Morgan.

A seguito di questo momento di attrito con la Giannuzzi, Enzo Miccio ha fatto un piccolo passo indietro, ammettendo che la compagna di squadra nell’adventure game e assistente nella vita professionale di tutti i giorni è l’unica in grado di sopportarlo. Miccio ha ammesso altresì di avere un carattere difficile e ha candidamente dichiarato di essere a Pechino Express non per partecipare.

In una quinta puntata non eliminatoria che, nel bene e nel male, ha oggettivamente visto Miccio protagonista, ci sono stati diversi momenti di tensione che hanno coinvolto le altre coppie. Degno di nota a tal proposito è il contrasto tra le Top e la coppia Mamma e Figlia.

Le quattro donne, che hanno alle spalle diversi screzi risalenti alle scorse puntate, alla fine della quinta hanno confermato di non riuscire proprio ad appianare i contrasti. Alla richiesta di Costantino Della Gherardesca su chi avrebbe scelto di eliminare se avesse raggiunto il primo posto, Wendy ha scelto, a suo dire per scaramanzia, di non esporsi.

Quando il conduttore dell’adventure game ha chiamato in causa le Top, tra le due coppie si sono riaperti palesi attriti. Tra smorfie da parte di Wendy e Soleil mentre Ema parlava e riferimenti a gesti poco piacevoli risalenti alle puntate precedenti, è arrivata la frecciatina di Dayane Mello a Soleil. La Top, infatti, si è rivolta all’influencer dandole della vipera.