Pechino Express 2020: il meglio e il peggio della quarta puntata

La quarta puntata di Pechino Express ha visto i concorrenti dell’adventure game condotto da Costantino Della Gherardesca vivere l’ultima tappa in territorio thailandese. Tra i momenti da ricordare rientra senza dubbio la sfida tra i Wedding Planner – la coppia formata da Carolina Giannuzzi e da Enzo Miccio, che nel corso della terza puntata ci ha regalato momenti di piacevolissima ironia – e i Gladiatori Mazzocchi e Max Giusti.

Questi ultimi sono usciti battuti e, a seguito del risultato, Mazzocchi si è lasciato andare a una frecciatina e alla frase “Non posso crederci, sto rosicando tantissimo”. Gli Inseparabili, ossia i gemelli Fabrizio e Valerio Salvatori, commentando la loro eliminazione – sono state le Top a decidere la loro sorte – hanno confermato la loro simpatia.

I due, noti per le loro barbe lunghe e rosse, hanno infatti affermato di essere felici di aver potuto partecipare, sottolineando che, grazie all’esperienza del reality, si sono fatti conoscere per quello che sono. “Siamo i ragazzi della porta accanto”: queste le parole dei Two Twins, che non seguiranno in Cina le coppie rimaste in gara.

Se loro hanno regalato ai telespettatori un momento di emozione anche grazie all’abbraccio con Costantino Della Gherardesca, non si può dire lo stesso per le Top. Dayane ed Ema, durante la notte a Bangkok, hanno infatti trovato rifugio in una casa accolte dai gentilissimi proprietari. Poco dopo, alla stessa dimora sono arrivati anche gli Inseparabili e successivamente Jennifer e Nicole.

Notate dalle altre coppie, le Collegiali si sono trovate costrette ad aspettare venti minuti al di là del cancello. Il suggerimento di non farle entrare è arrivato da Dayane Mello, preoccupata di perdere i privilegi ottenuti nella casa della coppia thailandese. Le Collegiali, tradite dalla coppia che avevano sempre considerato amica (le Top si sono giustificate dicendo di aver provato a mediare con la padrona di casa ma senza successo), sono per fortuna riuscite a risolvere la situazione.

Jennifer Poni e Nicole Rossi hanno infatti trovato ospitalità presso una ragazza, che le ha anche portate a fare un piccolo giro turistico di Bangkok. Tornando un attimo all’approccio delle Top si può a ragione parlare di un successivo riscatto dato che, dopo la movimentata notte e la discutibile decisione strategica di Dayane Mello, hanno deciso, come già accennato, di salvare le due Collegiali, preferendole ai gemelli Salvatori.

Un aspetto degno di nota in merito alla coppia Poni – Rossi riguarda il miglioramento dell’intesa. Di puntata in puntata, le Collegiali sono riuscite a trovare un perfetto equilibrio tra l’approccio riflessivo di Jennifer Poni e l’esuberanza di Nicole. Secondo diversi fan dell’adventure game tendono ad affezionarsi troppo a chi le ospita: poco male, dal momento che nel tempo sono maturate molto anche dal punto di vista dell’astuzia, rivelandosi oggettivamente un’interessante sorpresa.