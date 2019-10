Pechino Express 2020, svelate le coppie (e quando andrà in onda)

editato in: da

Pechino Express sta per tornare. La nuova edizione dello show Rai andrà in onda nel 2020 e in queste ore sono state svelate le dieci coppie che si sfideranno per conquistare la vittoria. Le location di quest’anno saranno la Cina, la Corea e la Thailandia, mentre a condurre lo show sarà Costantino della Gherardesca che è stato confermato al timone dell’adventure game nonostante le voci di una possibile sostituzione con Simona Ventura.

La trasmissione andrà in onda nel febbraio 2020, subito dopo la fine del Sanremo di Amadeus. Ma chi sono le dieci coppie del cast? Quest’anno la trasmissione punta su nomi forti e che promettono grandi emozioni. Troviamo la coppia dei Gladiatori, formata dal conduttore e attore, Max Giusti e Marco Mazzocchi. Marco Berry e la figlia Ludovica, che formano il duo Padre e Figlia, spiccano anche Le Collegiali, Nicole Rossi e Jennifer Poni, e gli Inseparabili, Valerio Salvatori e Fabrizio Salvatori.

Dopo l’esperienza dell’Isola dei Famosi torna in tv Dayane Mello insieme a Ema Kovac con la coppia delle Top. Troviamo poi I Palermitani, Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, e i Guaglioni, con Luciano Punzo e Gennaro Lillio, reduce dall’addio a Francesca De André conosciuta nella casa del Grade Fratello. Confermata inoltre la presenza di Enzo Miccio, il wedding planner gareggerà insieme all’amica Carolina Gianuzzi, e quella di Soleil Sorge, che si metterà in gioco con la madre Wendy Kay dopo la fine della relazione con Jeremias Rodriguez.

Infine fra i nomi più forti di Pechino Express 2020 c’è senza dubbio Asia Argento. L’attrice, dopo un periodo difficile segnato da scandali e dalla relazione con Corona (durata solo poche settimane) tornerà in tv accanto a Vera Gemma, figlia dell’indimenticabile Giuliano Gemma. I concorrenti dovranno affrontare numerose prove e sopravvivere chiedendo alloggio e passaggi gratis, puntando esclusivamente sull’empatia delle persone incontrate per strada.

La scorsa edizione era stata ambientata in Africa e a vincere erano state Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti, Le Signore della tv, che avevano sorpreso tutti mostrando grande grinta, ironia e forza di volontà.