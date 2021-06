Paura a Supervivientes: Onestini punto da un ragno velenoso

editato in: da

Valeria Marini: amori, delusioni e look

Paura a Supervivientes per Gianmarco Onestini. Il naufrago italiano infatti è stato punto da un ragno velenoso nel corso della notte. Insieme a lui anche un altro concorrente, Omar Sánchez, che è stato colpito dall’insetto. Entrambi hanno lamentato da subito un forte dolore e gonfiore nella zona della puntura a causa del veleno. Immediato l’intervento degli altri naufraghi, in particolare di Carlos Alba che ha prestato soccorso a Onestini, premendo sulla ferita per cercare di eliminare il veleno.

Con il passare delle ore però Gianmarco ha iniziato a lamentare dolori sempre più forti, tanto che la produzione di Supervivientes ha chiesto l’intervento di uno specialista. Dopo aver ricevuto delle cure particolari, Onestini si è riposato, aiutato dai compagni, e a poco a poco la situazione è migliorata. Solo dopo diverse ore, Gianmarco è apparso di fronte alle telecamere più disteso e meno dolorante per tranquillizzare tutti riguardo le sue condizioni di salute.

“Buonasera a tutti. È vero, per me ieri è stato il giorno peggiore qui – ha spiegato -. Però voglio dire che sto bene e non getto la spugna. Continuo a lottare. Ora più che mai ho bisogno di supporto. Siamo ancora qui al top”, ha concluso il ragazzo, molto emozionato”. La sua avventura a Supervivientes, edizione spagnola dell’Isola dei Famosi, dunque può continuare, forte anche del grande sostegno che gli è stato mostrato dal pubblico nel corso delle puntate.

Il gioco è invece terminato per Valeria Marini, grande protagonista dello show, che è stata eliminata nelle ultime puntate. La showgirl ha lasciato il reality dopo liti e polemiche. La sua esperienza in Honduras è stata segnata da un’intossicazione alimentare, che per fortuna si è risolta senza conseguenze, e da una durissima discussione con Lara Sajen e altri naufraghi.

Dopo aver subito una prima eliminazione, Valeria ha scelto di rimanere a Playa Destierro, ma il pubblico non l’ha salvata, preferendole Marta Mencia e Palito Dominguin. “Per me è stata un’avventura bellissima, baci stellari”, ha commentato la Marini subito dopo l’addio a Supervivientes, raccontando di aver perso ben 15 kg nel corso della sua esperienza nella trasmissione.