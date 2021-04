Pasqua 2021, i palinsesti di Rai e Mediaset per le festività

editato in: da

Come ogni anno, i palinsesti di Rai e Mediaset si aggiornano in occasione di Pasqua, con l’introduzione di programmi dedicati alla ricorrenza e di tanto intrattenimento per grandi e piccini. Quali sono le novità televisive per le festività pasquali? Scopriamo quali sono i film e gli show che vanno in onda domenica 4 aprile 2021.

Rai, palinsesto di Pasqua 2021

L’emittente di Stato ha deciso di ampliare la propria offerta televisiva per celebrare la Santa Pasqua, senza però rinunciare ad alcuni dei suoi programmi di punta, come ad esempio Domenica In. Non manca inoltre l’intrattenimento con serie tv e film, anche per i bambini. Vediamo nel dettaglio il palinsesto Rai per la giornata di domenica.

Rai1 dedica ampio spazio alla celebrazione della Pasqua, mandando in onda la Santa Messa officiata da Papa Francesco presso la Basilica di San Pietro, in collegamento a partire dalle ore 9:50, e la benedizione Urbi et Orbi alle ore 12:00. Il pomeriggio è invece dedicato all’intrattenimento: alle 14:00 torna Mara Venier e il suo consueto appuntamento con Domenica In, seguito da Francesca Fialdini con il suo show Da noi… a ruota libera. La serata si conclude con il film Risorto, in onda dalle ore 21:25.

Su Rai2, la mattina si apre con il Culto Evangelico di Pasqua, trasmesso in Eurovisione dalla Chiesa Evangelica Battista di Grosseto a partire dalle ore 10:00. Nel pomeriggio spazio allo sport, con la diretta del Giro delle Fiandre dalle ore 15:30. In prima serata, l’emittente offre vasta scelta di serie tv: vanno infatti in onda alcuni vecchi episodi di 911, 911: Lone Star e Instinct, per ore di adrenalina e divertimento davanti al piccolo schermo.

La mattina di Rai3 è dedicata ai più piccini. Si parte con il film d’animazione Emoji – Accendi le emozioni, in onda dalle 8:25, mentre a seguire viene trasmesso Angry Birds – Il Film, dalle ore 9:40. Nel pomeriggio, alle ore 14:30, scatta l’appuntamento con il film drammatico Joy, che vede come protagonista la splendida Jennifer Lawrence. Alle ore 20:30, l’emittente trasmette il documentario Solo insieme. La sorpresa di Francesco, che racconta il percorso del Papa attraverso alcuni dei momenti più emozionanti del suo pontificato. Infine, dalle 21:20 va in onda uno speciale dedicato a Kilimangiaro.

Mediaset, palinsesto di Pasqua 2021

Anche Mediaset ha in serbo molte novità per la domenica di Pasqua 2021, giorno che segna il ritorno in grande stile di Barbara D’Urso alla conduzione di una versione più lunga del suo Domenica Live. Ecco l’intera programmazione delle tre reti principali del Biscione.

Su Rete 4, la mattina è dedicata alle serie tv, tra grandi classici come Casa Vianello e fiction più recenti come Amiche Mie. A partire dalle ore 12:30 va in onda il capolavoro Spartacus, a cui fa seguito il film L’ultima caccia. In prima serata, dalle ore 21:30, possiamo sorridere insieme alla commedia Baciato dalla fortuna, con Vincenzo Salemme e Asia Argento.

Canale 5 trasmette, a partire dalle 10:00, la Santa Messa di Papa Francesco, prima di lasciare spazio al consueto appuntamento con Melaverde. Nel primo pomeriggio, come già annunciato da alcune settimane, torna Barbara D’Urso e il suo Domenica Live, che anticipa a partire dalle ore 14:50. La serata si conclude con un film drammatico intitolato Zoo – Un amico da salvare, in onda dalle ore 21:50.

Su Italia 1, la domenica di Pasqua è all’insegna di film e serie tv: il primo appuntamento è alle 8:15 con Pagemaster – L’avventura meravigliosa, un fantasy per tutta la famiglia. A seguire, alcuni episodi di Legacies. Nel pomeriggio, dopo Studio Sport XXL, tornano Magnum P.I. 2018 e Lethal Weapon, mentre dalle 19:30 vanno in onda due episodi di CSI Miami. A partire dalle ore 21:20, infine, viene trasmesso il film Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare.