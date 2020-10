Paolo Brosio lascia l’ospedale: “Posso entrare al GF Vip&#...

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Paolo Brosio lascia l’ospedale e presto entrerà nella Casa del GF Vip. Il giornalista è stato ricoverato per 25 giorni nell’ospedale ICC Casal Palocco dopo essere risultato positivo al Covid-19. Dopo una lunga degenza, Brosio ha annunciato su Instagram di essere risultato negativo a due tamponi effettuati in un periodo di 24 ore. Era stata proprio la malattia a costringere Paolo a rinunciare all’avventura del reality. Il giornalista era stato ricoverato a causa di una polmonite e un’infezione intestinale che finalmente è riuscito a sconfiggere.

“Da pochissimo mi hanno dato la notizia che finalmente sono arrivati i tamponi negativi – ha raccontato su Instagram -. Devono essere due consecutivi entro 24 ore. Questo non è stato possibile perché c’era stata un’oscillazione fino a ora, quindi sono 25 giorni che sono ricoverato ma clinicamente guarito, quindi sparita la polmonite interstiziale e l’intenzione intestinale. Questo è un giorno di festa perché sono completamente negativo”.

Certificata la sua guarigione, Paolo Brosio potrà entrare nella Casa del GF Vip. “È finita, questi sono i documenti. Son due tamponi consecutivi, finalmente ce l’abbiamo fatta – ha chiarito -. A Dio piacendo, la prossima settimana avrò la possibilità di rientrare in pista per onorare il contratto di Mediaset del Grande Fratello”. Il giornalista era stato annunciato fra i concorrenti del reality di Canale Cinque. Pochi giorni prima di entrare nel loft però si era accorto di non sentirsi molto bene.

“Penso di averlo contratto a Roma perché tutti i tamponi della Versilia erano negativi – aveva spiegato all’Adnkronos -. I sintomi sono iniziati poco prima di entrare nella casa del ‘Gf Vip’. Io venerdì 18 sarei dovuto entrare nella casa del ‘Grande Fratello, come da contratto, ero rinchiuso in ‘custodia domiciliare’ in un albergo vicino alle Capannelle e mentre pregavo ho sentito che dovevo fare un controllo, avvertivo degli strani sintomi. E meno male che l’ho fatto sennò rischiavo di entrare nella casa del ‘Gf Vip’ con i tamponi negativi ma con la polmonite! Ero debole e avevo una tossetta insistente così ho chiamato il capo della produzione delle Endemol e ho detto di farmi ribaltare come un calzino”.