Paolo Bonolis svela come sta e la moglie Sonia Bruganelli rivela il suo futuro in tv

Paolo Bonolis svela come sta e la moglie Sonia Brugnelli rivela il suo futuro in tv. Il conduttore si sta godendo le vacanze con tutta la famiglia, ma in molti si chiedono quando tornerà sul piccolo schermo. A svelarlo è stata proprio la moglie che su Instagram ha condiviso un post annunciando che Avanti un altro, trasmissione di successo che conduce ormai da diversi anni, tornerà in onda nel 2021.

Bisognerà dunque attendere alcuni mesi prima di tornare a sorridere con lo show del conduttore. Nel frattempo Sonia ha annunciato l’inizio dei casting, mentre Bonolis ha tranquillizzato tutti riguardo il suo stato di salute. Qualche giorno fa infatti il presentatore era stato immortalato al termine di una partita di calcio con il figlio Davide, Flavio Briatore e Sinisa Mihajlovic. Dopo la conferma della positività di quest’ultimo al Coronavirus, Paolo si è sottoposto ad alcuni controlli che per fortuna hanno dato esito negativo.

“Veramente io sono in perfetta salute – ha detto al Messaggero -. Mi sento in forma, non ho nulla, sto bene: certamente non ho il Covid. Per il lavoro che faccio io sono continuamente controllato. Ci monitorano in continuazione, sono certo di stare bene. Quelli che fanno il mio lavoro non possono permettersi incertezze. Davide? State tranquilli, sta bene pure lui. È negativo al virus, abbiamo fatto immediatamente tutti i controlli necessari per scongiurare il peggio”.

Qualche mese fa, durante il lockdown, Bonolis, con la consueta sincerità aveva spiegato di non aver gradito alcune scelte di Mediaset riguardo Ciao Darwin, trasmesso contro il programma di Fiorello, e Avanti un altro, interrotto nonostante la presenza di puntate già registrate.

“Non ho mai avuto problemi a dire all’azienda con cui lavoro quando non ero d’accordo con le scelte fatte – aveva chiarito in un’intervista a FanPage -. È una cosa normalissima tra persone che si amano. Con Mediaset si discute, a volte sono d’accordo e altre no, talvolta sono carezze, in altri casi cazzotti. Ho avuto con loro scontri come li ho avuti quando ero in Rai – aveva concluso -. Io non sono un aziendalista a prescindere, devo rendere conto a un contratto, ma anche a me stesso, contratto firmato 59 anni fa”.