Paolo Bonolis si racconta dalla Bortone: l’amore per Sonia e l’arrivo del nipotino

Pronto a ritornare in tv alla conduzione del suo game show – sebbene non vi siano ancora conferme – Paolo Bonolis si accontenta per il momento di sedere dall’altra parte della barricata: ospite di Serena Bortone, si è raccontato con il cuore in mano e ha parlato anche di Sonia Bruganelli.

Personaggio irriverente eppure amatissimo, Paolo Bonolis è un conduttore che ormai da anni primeggia alla guida di tante trasmissioni di successo. Eppure alcuni lo considerano trash: “La mia televisione non è trash” – ha rivelato durante l’ultima puntata di Oggi è un altro giorno. “Se qualche critico lo scrive, capisco il suo limite. Viviamo in un’epoca in cui è stata divinizzata la velocità. Io mostro racconti divertiti privi di ipocrisia“.

D’altronde, il suo ritorno in tv è molto atteso: purtroppo, per le nuove puntate di Avanti un altro pare si debba attendere il prossimo anno. Il 2021 potrebbe dunque segnare un nuovo appuntamento con Paolo Bonolis, che nel frattempo avrà modo di dedicarsi alla famiglia. Solo qualche giorno fa è diventato nonno per la prima volta: sua figlia Martina, che è convolata a nozze lo scorso anno, ha partorito il piccolo Theodore a New York, dove vive ormai da anni.

Proprio a causa della distanza e della recente situazione di emergenza sanitaria che ha coinvolto anche gli Stati Uniti, il conduttore non lo ha ancora potuto conoscere: “È piccolino e guanciottissimo. Quando arriverò lì, sarà già laureato” – ha ironizzato Bonolis. Questa è per lui un’esperienza nuova, sebbene da papà di ben cinque figli abbia già avuto molto a che fare con neonati e bambini.

Nel corso dell’intervista, Paolo si è lasciato andare a qualche confessione su Sonia Bruganelli, la sua dolce metà ormai da tanti anni. “Di lei mi ha colpito la sua estetica, naturalmente, mi è piaciuta subito. È bellissima. E poi mi ha colpito la sua freschezza e la sua velocità mentale, con cui continuiamo a convivere felicemente, raccontandoci, attaccandoci, confrontandoci e perdonandoci l’un l’altro” – ha spiegato. E in tema di perdono, Bonolis ha rivelato: “La cosa più importante che Sonia mi abbia mai perdonato? La mia natura, me stesso. Ha fatto un forfait, ha preso il tutto e ha deciso di perdonarlo”.