Bonolis, ritorno in tv con un nuovo programma: l’annuncio su Instagram

editato in: da

Nuovo progetto per Paolo Bonolis: l’ironico e pungente presentatore abbandona, per un po’, il ruolo di mattatore del sabato sera e indossa una delle vesti che più predilige: quello di indagatore del contemporaneo. Da martedì 21 aprile, infatti, contribuirà alla messa in onda di un programma che prende il nome de La Stanza del Medico.

A rivelarlo è stato lo stesso conduttore: Bonolis è infatti apparso in un video pubblicato su Instagram dalla moglie Sonia Bruganelli. Obiettivo era proprio presentare il nuovo format, che si proporrà come spazio di incontro per raccontare ciò che sta avvenendo ogni giorno nella vita di ognuno di noi.

Anche se non è ancora stata fornita una vera e propria sinossi del programma, Paolo Bonolis lascia intendere con le sue parole che si tratterà di un programma interessante e ricco di spunti, che non avrà il solo ruolo di tenere compagnia agli spettatori:

Giorni difficili eh? Sì, difficili per chi soffre e per chi deve essere operativo, tra tanti rischi. Ma difficili anche per chi dovrebbe o vorrebbe essere libero e operativo, ma non può. Che fare quindi? Beh insomma: ognuno scandisce la propria giornata con la propria fantasia e le proprie possibilità. Noi ve ne offriamo una.

Da ciò, dunque, che Bonolis e la Bruganelli lasciano intendere, il programma sarà interattivo o quasi: di certo raccoglierà le testimonianze di diverse persone, traducendole poi in metafore accurate per riflessioni più elevate. A dare questa certezza sono sempre le parole del conduttore:

La Sdl Tv vi mette a disposizione, con la mia partecipazione, un nuovo appuntamento da seguire e al quale partecipare con il vostro pensiero. Un appuntamento che potrei definire una piccola costola de Il Senso della Vita, così, per non addormentare la mente.

La Stanza del Medico, che vede partecipare anche l’ex compagno di Nancy Brilly, il chirurgo Roy De Vita (Primario di Chirurgia Plastica all’Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena di Roma) andrà dunque in onda sulla web tv che la moglie Sonia possiede insieme a Marco e Lucio Presta e alla moglie Paola Perego.

Sdl tv permette già di accedere a clip, casting e video inediti dei programmi di Bonolis (come Avanti un’altro e Ciao Darwin), ma con il nuovo programma muove un passo avanti verso ciò che Bonolis ama di più. E non stupirebbe se il progetto, che Bonolis e la Bruganelli stavano già studiando da qualche tempo, fosse solo uno dei progetti che la coppia condividerà sulla web tv.

Sui social, l’annuncio è stato accolto con gioia anche da alcuni vip: tra i tanti è possibile assistere all’entusiasmo di Antonella Clerici. Insomma, sembra proprio che Bonolis e la moglie abbiano preparato un bel contenuto. Non rimane, adesso, che attendere il primo episodio.