Paolo Bonolis replica a Pippo Baudo dopo l’attacco dei giorni scorsi. Lo storico conduttore, in occasione dei suoi 85 anni, aveva commentato i programmi televisivi e il lavoro di due presentatori considerati i suoi eredi: Paolo Bonolis e Carlo Conti.

“Mi limito a guardare e purtroppo vedo sempre le stesse cose – aveva detto Baudo riguardo Conti -, un format ripetuto 7, 8 volte. Leggo che Carlo Conti torna con Tale e Quale, ma è possibile? Ancora? È tremendo“. Il conduttore non aveva risparmiato nemmeno Bonolis: “Paolo Bonolis è bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente – aveva spiegato -. Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità… alla volgarità ricorre chi non è bravo. La tv di oggi è fatta solo di fotocopie”.

Bonolis, ospite de Il Punto Z, ha voluto rispondere a Baudo. “Ognuno dice quello che può, che deve fare? – ha detto -. Pippo pensa questo e lo dice, che deve fare? Io faccio Avanti un altro da undici anni, lui ha fatto Sanremo per tredici anni. Ognuno si accanisce come vuole”.

Nel corso dell’intervista, Paolo ha commentato anche l’ipotesi di una partecipazione di sua moglie, Sonia Bruganelli, al GF Vip. I due sono sposati dal 2002 e hanno tre figli: Silvia, Davide e Adele. Il conduttore è molto legato anche ai figli più grandi, Martina e Stefano, frutto del legame con la psicologa americana Diane Zoeller.

Sonia, ex modella e imprenditrice, secondo alcune indiscrezioni sarebbe stata scelta da Alfonso Signorini come prossima opinionista del GF Vip. “Se lo fa significa che le piace – ha commentato Bonolis -. Non deve chiedermi nessun permesso. La guarderò a meno che non ci sia qualche partita importante”.

Dopo le parole di Baudo anche Carlo Conti aveva risposto a modo suo al conduttore. Su Instagram infatti, evitando qualsiasi polemica, aveva pubblicato una foto di Pippo, augurandogli buon compleanno. “Auguri Maestro – aveva scritto -. Buon compleanno all’uomo che ha inventato la televisione”.