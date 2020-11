Paolo Bonolis, il figlio Davide pronto per il GF Vip: parla Sonia Bruganelli

editato in: da

Davide, il figlio di Paolo Bonolis, è pronto per partecipare al GF Vip. Ad affermarlo è Sonia Bruganelli, imprenditrice e moglie del conduttore che ha raccontato al volontà del 16enne di realizzare il suo sogno: varcare la porta rossa. Intervistata dal settimanale Chi, Sonia ha spiegato a Gabriele Parpiglia che quando sarà maggiorenne Davide potrebbe entrare nel loft di Cinecittà. “Mio figlio è un fan – ha svelato parlando del GF Vip -. A 18 anni vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio. Io andrò a trovarlo se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità, sono seria. Alfonso lo sa. Anche Paolo ama questo GF Vip, segue tutto e tutte le citazioni da Alfonso a Pupo”.

Sonia Bruganelli ha poi parlato dei concorrenti e in particolare di Elisabetta Gregoraci, al centro delle polemiche per il legame con l’ex marito Flavio Briatore e per il rapporto con Pierpaolo Pretelli nato nella Casa. “Ha avuto molto coraggio a farlo – ha commentato -. Mi sconvolge vedere in tv persone che svelano di averla frequentata anche un minuto. Mi fa schifo. Lo capiscono che c’è un figlio a casa che guarda e poi va a scuola?”. Imprenditrice ed ex modella, Sonia ha sposato Paolo Bonolis nel 2002. Oltre a Davide la coppia ha altri due figli: Silvia, nata nel 2003, e Adele, classe 2009. Il conduttore è inoltre papà di Stefano e Martina, frutto del primo matrimonio con la psicologa Diane Zoeller.

Nel frattempo Sonia si appresta a condurre il suo primo programma tv. La sua rubrica, I libri di Sonia infatti approderà su Tim Vision con ospiti Raoul Bova, Sandro Veronesi e Georgette Polizzi. “Mio marito Paolo Bonolis? Non lo inviterò”, ha spiegato la Bruganelli, commentando anche gli attacchi feroci che spesso riceve su Instagram. “Nel mio caso la metà sono persone che conosco e mi conoscono e si nascondono dietro profili fake – ha detto – […] Mi fa tristezza sapere che dietro certi profili ci sono persone molto grandi che hanno famiglie. Mi fanno molta paura. Penso ai giovani, penso alla nuova società che emerge tra mille ferite. Ecco questa frustrazione possiamo anche evitarla… se potete”.