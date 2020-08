Paolo Bonolis, la figlia Martina pronta al parto. Il conduttore forse non ci sarà

editato in: da

Martina, la figlia di Paolo Bonolis, si prepara al parto, ma il conduttore forse non ci sarà. La secondogenita del conduttore ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui mostra il pancione, svelando che presto darà alla luce il suo primo figlio. Nelle Stories, Martina ha scherzato riguardo l’ondata di caldo estivo e la gravidanza, svelando le difficoltà delle ultime settimane di gestazione. “Non fate figli in quarantena e con questo caldo”, ha scritto, spiegando di non vedere l’ora di stringere fra le braccia il neonato.

Martina ha 38 anni ed è la seconda figlia di Paolo Bonolis. Lei e il primogenito Stefano sono frutto del matrimonio del conduttore con Diane Zoeller, nota psicologa americana. Entrambi sono cresciuti negli Stati Uniti dove sono rimasti anche dopo il divorzio dello showman con la madre, nel 1988. Martina assomiglia moltissimo a Paolo, ma ha deciso di seguire le orme della madre, diventando una psicologa. Si occupa in particolare di fornire supporto alle donne e alla bambine che sono vittime di abusi ed è molto attiva nel sociale.

Nel 2019, in occasione del suo matrimonio, Bonolis è volato negli States con tutta la famiglia, pronto a festeggiare la figlia. Nel corso degli anni infatti, anche grazie all’aiuto di Sonia Bruganelli, sua seconda moglie e mamma di Silvia, Alice e Davide, Paolo è riuscito a ricostruire un ottimo rapporto con i figli più grandi, reso difficile dalla distanza.

“Io sono stato con i miei primi due figli assente per problemi di distanza, io qui loro a New York – aveva raccontato qualche tempo fa Bonolis a Verissimo -. Devo dire che Sonia è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che c’è adesso. Non ha mai mancato di connettere questi due mondi. L’ha fatto con grande senso della famiglia e per questo le sarò per sempre grato”.

Il parto di Martina è previsto a breve. Nel frattempo il conduttore ancora non sa se potrà esserle vicino in questo momento importante. “Sono felicissimo, soprattutto per lei – ha svelato -. Dovrebbe partorire in agosto o settembre. Ma credo che avremo difficoltà ad andare a trovarla. Non so se questa situazione permetterà di prendere aerei per gli Stati Uniti… Non so che succederà. L’importante, però, è che in lei e in suo marito ci sia tutta la felicità che c’è anche in me”.