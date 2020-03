Bonolis contro Mediaset: “Non capisco le decisioni. Potrei tornare in Rai”

editato in: da

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis

Paolo Bonolis non ci sta e critica Mediaset su Instagram affermando che potrebbe tornare in Rai. Negli ultimi giorni il conduttore ha commentato spesso negativamente le scelte dell’azienda che prima ha sospeso Avanti un altro, poi ha deciso di riproporre le puntata di Ciao Darwin contro il meglio del format di Fiorello, Viva Raiplay.

Nel corso di una diretta Instagram con l’attore Edoardo Leo, Bonolis si è sfogato, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa. “Il perché lo abbiano fatto non l’ho capito – ha svelato -, non me l’ha spiegato nessuno anche perché sono irrintracciabili. Sono comunque repliche di questa stessa edizione ma credo che alla fine della fiera sia un problema di carattere economico”.

“L’altra cosa che non ho capito (e credo che anch’essa sia figlia di una logica economica) – ha aggiunto Paolo – è quella di andare in onda contemporaneamente alla trasmissione di Rosario su Rai 1. Che è una scelta in questo periodo abbastanza sbagliata perché sono due fenomeni di divertimento e di alleggerimento che potevano mandare in giorni differenti di modo che ci fossero due possibilità e non di scegliere dove appoggiare la propria attenzione, però che ce devo fa’?”.

Bonolis ha poi parlato dell’impossibilità di riproporre il programma Il senso della vita, facendo capire che potrebbe tornare nell’azienda di viale Mazzini. “A meno che non mi muovo a Mediaset e vado in Rai – ha detto -. E questo potrebbe accadere… Non siamo proprietari delle televisioni, ed ognuno ha preso la propria strada. Io tutto sommato mi diverto anche molto nella leggerezza senza ipocrisia, quasi fanciullesca, di “Ciao Darwin” e “Avanti un altro!” che portiamo in scena. Io e Luca ci divertiamo a desacralizzare ciò che stupidamente è stato reso sacro”.

Infine Bonolis ha criticato la scelta di dare troppo spazio all’informazione in questo periodo in cui, secondo il conduttore, l’intrattenimento leggero potrebbe esser una salvezza per tante persone. “Magari faccio polemiche, ma credo che sia eccessivo tutto questo – ha spiegato -. Abbiamo già a disposizione sette telegiornali importanti, forse otto. C’è bisogno che anche ogni caspita di programma continui con questo martellamento costante, questo bollettino di guerra con ‘sto contatore di gente guarita, gente che non ce l’ha fatta… Diventa una pressione tale che finisci per non sopportarla più psicologicamente”.