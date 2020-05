Paolo Bonolis batte Diodato e la cognata parla del legame con Sonia Bruganelli

editato in: da

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli innamorati a Venezia: sorrisi e complicità sul red carpet

Paolo Bonolis batte Diodato in tv, mentre la cognata Claudia Ruggeri svela i retroscena della sua famiglia e il legame con Sonia Bruganelli, moglie del conduttore. Continua il successo di Ciao Darwin un programma che, nonostante le repliche, è riuscito a raggiungere ottimi risultati.

Dopo aver battuto Roberto Benigni e lo show I Dieci Comandamenti, Bonolis si è scontrato con un altro programma molto atteso: l’Europe Shine a Light – Accendiamo la musica, manifestazione che ha sostituito l’Eurovision Song Contest 2020. A rappresentare l’Italia, Diodato, che si è esibito nell’Arena di Verona vuota con la sua straordinaria Fai Rumore, canzone che ha trionfato all’ultimo Festival di Sanremo.

Un’esibizione molto attesa, soprattutto perché il brano ha riscosso un grande successo ed è legato alla storia d’amore di Diodato con Levante. Nonostante ciò l‘Europe Shine a Light non è riuscito a battere Ciao Darwin. Ancora una volta Bonolis ha trionfato con il suo programma condotto con coppia con Luca Laurenti, dimostrando di essere uno fra i conduttori più amati della tv italiana. Ciao Darwin – Terre Desolate su Canale Cinque ha portato di fronte alla tv 4.404.000 spettatori pari al 21.3% di share, mentre su Rai Uno Europe Shine a Light – Accendiamo la Musica ha ottenuto 2.763.000 spettatori pari all’11% di share.

Fra le persone che lo conoscono meglio Paolo c’è senza dubbio Claudia Ruggeri, moglie di Marco, il fratello di Sonia Bruganelli, l’imprenditrice ed ex modella che ha sposato Bonolis. Intervistata da Sorrisi e Canzoni Tv, la protagonista di Avanti Un Altro ha raccontato qualche retroscena sulla famiglia Bonolis che ha conosciuto durante la sua partecipazione a Domenica In come valletta.

“Avevo 19 anni ed ero fidanzata con un ragazzo gelosissimo – ha svelato -. Non sopportava che facessi televisione e mi ha lasciata di punto in bianco. Una domenica, dietro le quinte di Domenica in, mi sono messa a piangere. Un giovane mi si è avvicinato dicendomi: “Chi fa piangere una ragazza così bella?”.

“Come sono stata accolta in famiglia? – ha detto la Ruggeri -. All’inizio ero intimorita, mi sentivo in imbarazzo. Ma il ghiaccio si è rotto subito. Sonia è come una sorella per me. E Paolo è una persona straordinaria, divertentissima. Siamo una grande famiglia: i miei parenti e quelli di Sonia si conoscono, passiamo le feste e andiamo in vacanza insieme. […] Mio marito non è geloso: mi conosce bene. Anche se esibisco la mia fisicità e metto abiti sensuali sa che è un gioco e fa parte della trasmissione. Ma quando si spengono le luci sono un’altra Claudia”.