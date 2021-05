Paola Turani, la sua nuova villa da sogno (che era di Vittorio Feltri)

editato in: da

Paola Turani, la top model italiana star di Instagram è incinta

Paola Turani ha condiviso su Instagram la foto della sua nuova villa da sogno: quest’ultima era stata messa in vendita da Vittorio Feltri. Si trova in una zona assolutamente esclusiva, a pochi passi dal Castello della Moretta. Non si conosce la cifra attualmente, tuttavia, per la posizione e l’incredibile bellezza, non possiamo supporre affatto un basso costo, trattandosi a tutti gli effetti di un immobile di lusso.

“Sono sempre stata una vagabonda, ho iniziato a girare il mondo a 19 anni.” Inizia così il post su Instagram della modella, ricordando il passato. L’acquisto di una casa è un momento importante nella vita di ciascuna di noi: l’attimo in cui si decide di mettere radici e di stabilirsi ufficialmente con la propria famiglia.

“Dividevo gli appartamenti con altre modelle, eravamo anche in 5 o 6 donne a contenderci un bagno.” Si lascia andare ai bei tempi, quando pagava un monolocale a Milano, tra casting e prime sfilate: momenti difficili, che in ogni caso ha saputo superare con la sua incredibile grinta e forza, una donna davvero irresistibile sotto molti aspetti, e non solo per la sua bellezza.

“Dopo aver conosciuto Ricky, ho iniziato a lasciare lo spazzolino e poi il pigiama a casa sua e in poche settimane mi sono trasferita da lui. Qui mi sono sentita finalmente a casa. Ma ora ho avvertito il bisogno di diventare grande, di fare un passo in più.”

Paola Turani è sposata con Riccardo Serpella, che conosce da quando era giovanissima, sebbene il loro rapporto sia cresciuto con il tempo. Le scintille tra di loro sono arrivate con gli anni, non con il classico colpo di fulmine dei film: prima, un’amicizia vera coltivata; poi, un grande amore, che sarà coronato con la nascita del loro primo figlio, tanto atteso e ricercato. La modella, infatti, non ha mai nascosto le sue difficoltà nel cercare di rimanere incinta.

“A quasi 34 anni, sono orgogliosa e anche emozionata di essere riuscita a comprare una casa come la sognavo. La nostra nuova casa, il futuro. Inizieremo i lavori di ristrutturazione, ci vorrà almeno un anno, ma siamo felici di iniziare questa avventura insieme. Un nuovo capitolo da aggiungere alla storia della nostra famiglia.”

Era il 31 marzo quando, su Instagram, Paola ha annunciato finalmente di aspettare un bambino. “La vita ti sorprende quando meno te l’aspetti.” Parole molto dolci le sue, che arrivano dritte al nostro cuore e lo scaldano. La villa sarà il loro nuovo nido d’amore, una casa da sogno, cui Vittorio Feltri ha rinunciato con non poco dispiacere. Lo aveva annunciato su Twitter nel 2019: l’aveva messa in vendita per trasferirsi a Milano.