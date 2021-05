Paola Turani, incinta dopo le difficoltà: svela il sesso del bambino

editato in: da

Paola Turani, la top model italiana star di Instagram è incinta

Paola Turani annuncia su Instagram il sesso del suo bambino: la sua è una dolcissima storia a lieto fine, come da tempo attendeva e sperava. Per la modella, questa gravidanza rappresenta il sogno più intimo, il raggiungimento di un successo personale. Da tempo ricercava la cicogna, infatti, e aveva discusso dei suoi problemi di infertilità.

Era intervenuta a riguardo, parlando a cuore aperto della sua enorme difficoltà nel rimanere incinta: ogni volta, fare il test e vedere quel risultato “negativo” le spezzava il cuore. Poi, però, a sorpresa, era arrivata la sua grande speranza: test positivo. La modella aveva fatto delle storie su Instagram, dove si era lasciata andare a lacrime di profonda gioia.

Nella giornata di ieri, Paola aveva condiviso con i suoi follower la grande sorpresa: oggi avrebbero scoperto il sesso del bambino. Il gender reveal party è un’innovazione dell’ultimo periodo, che tanto sta andando di moda e consiste nello svelare il sesso del bebè mediante lo scoppio di alcuni palloncini o di coriandoli, che rivelano i colori rosa o azzurro, femmina o maschio.

“Vi dico che già piangevo ancora prima di scoprire il sesso… è stata una sorpresa! Che emozione incredibile, siamo troppo felici”. Nel video condiviso sul suo canale ufficiale, Paola Turani e il marito Riccardo Serpellini si lasciano andare alla felicità del momento, stringendosi in un abbraccio che trasmette tutta la trepidazione di una coppia che per molto tempo ha aspettato la gravidanza.

Pure lacrime di gioia ci vengono mostrate in video, e non possiamo rimanere impassibili. Alla fine, rivelano il sesso del futuro nascituro: sarà un bel maschietto. Per Paola, è giunto il momento di coronare tutti i suoi sogni, di realizzare quella famiglia che ha sempre voluto, di mettere radici e di andare avanti.

Insieme a Riccardo, infatti, di recente, ha acquistato la villa che era di Vittorio Feltri: un immobile di lusso, che si trova vicino al Castello della Moretta. Un periodo ricco di possibilità, in cui finalmente la famiglia Turani e Serpellini può dirsi al completo.

“Quanto ho sognato questo momento, e alla fine ecco che è arrivata la nostra gioia più grande e speciale: tu”. Così aveva annunciato di essere rimasta incinta, dopo avere sofferto moltissimo a causa dell’infertilità. “Abbiamo capito che le cose più belle e che desideri si fanno sempre attendere. Nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così”.