Paola Perego torna in Rai. E Bonolis prende una decisione

Paola Perego torna in Rai e Paolo Bonolis prende una decisione su Mediaset. I palinsesti televisivi cambiano e le reti si riorganizzano. Dopo settimane di indiscrezioni la moglie di Lucio Presta ha confermato il suo ritorno nell’azienda di viale Mazzini.

“Me lo state chiedendo tutti – ha detto la Perego su Instagram, rivolgendosi ai fan – allora siccome sono superstiziosa finché non metto la firma sul contratto non ne parlo ma torno in tv. Posso dire solo che torno in Rai”. Paola dunque sarà di nuovo la padrona di casa di un programma nell’azienda pubblica, ma non è ancora chiaro quale.

Sembra invece ancora un mistero il futuro di Paolo Bonolis. Secondo alcune indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni, le tensioni di Lucio Presta con Mediaset, in seguito alle dichiarazioni (piuttosto forti) sugli show di Barbara D’Urso, starebbero spingendo il conduttore sempre più lontano dall’azienda del Biscione. Nel dettaglio il manager aveva chiamato in causa Videonews e criticato la messa in onda di alcun trasmissioni.

L’ipotesi di un addio di Bonolis a Mediaset era stato rafforzato dalle ultime dichiarazioni del presentatore che era apparso molto critico verso la rete. Paolo aveva criticato la scelta di non mandare in onda delle puntate già registrate di Avanti un altro, dopo la scelta di bloccare le trasmissioni, in seguito si era opposto, insieme a Fiorello, alla decisione di trasmettere in contemporanea Ciao Darwin e VivaRaiPlay.

In molti avevano parlato di un possibile ritorno in Rai, proprio come la Perego, e nel corso di una diretta con Mara Venier, Bonolis ha detto la sua. Paolo infatti è stato il protagonista di una chiacchierata su Instagram con la regina di Domenica In . La conduttrice ha chiesto al collega: “Non torni in Rai tu?”. E lui ha risposto con grande sincerità: “Quando? Io adesso non posso poi che ca**o ne so”. La Venier gli ha poi domandato quando potrebbe tornare: “Quando me va. Adesso sto a Mediaset, avoglia ancora…campa cavallo! Ma che stai scherzando!”.