Paola Perego torna in tv su Rai2 con un nuovo programma: “Il Filo Rosso”

C’è grande attesa per l’esordio de Il Filo Rosso, la nuova trasmissione condotta da Paola Perego che andrà in onda ogni sabato alle 14:00 su Rai2, a partire dal prossimo 21 novembre. Uno show sul forte legame che unisce nonni e nipoti, due generazioni così lontane eppure così vicine.

Il Filo Rosso si ripropone di raccontare storie comuni, esplorando l’universo di sentimenti ed emozioni che caratterizzano i legami familiari e affettivi di ciascuno di noi. Il progetto nasce da un’idea di Ludovico Di Meo, direttore di Rai2, che ha proposto alla Perego un programma su nonni e nipoti. In un’intervista ad Adnkronos, la conduttrice ha rivelato: “Ci abbiamo lavorato un po’ con gli altri autori e poi, quando è arrivato il Covid, il tema è diventato ancora più centrale. Spero di riuscire a comunicare quanto i nonni siano una grande risorsa e non un peso”.

Lei stessa è nonna del piccolo Pietro, nato dalla relazione di sua figlia Giulia Carnevale con Filippo Giovannelli: “Un regalo stupendo, non pensavo ci si potesse rimbambire a certi livelli. Sarei disposta a fare qualsiasi cosa per questo bimbo” – ha ammesso la Perego. Ma tornando al programma, la conduttrice ha svelato qualche dettaglio in più. Ci saranno momenti di riflessione e di informazione, ma anche di intrattenimento e di spettacolo.

Al Corriere della Sera, ha inoltre dichiarato: “La vita delle persone mi incuriosisce sempre, è fonte di stimolo e confronto. Le storie umane e personali sono belle da raccontare perché sono una diversa dall’altra, ma ci sono elementi che danno a tutti spunti per riflettere”. A che cosa si riferisce il titolo dello show? “Il filo rosso del destino lega due cuori, due anime gemelle. Noi vogliamo estendere questo legame forte a tutte le relazioni familiari, scandagliando le dinamiche che si creano a partire dalla figura centrale dei nonni”.

Il Filo Rosso avrebbe dovuto debuttare lo scorso 8 novembre, ma la partenza è stata posticipata perché Paola Perego è risultata positiva al Coronavirus. Sulla sua esperienza, ha raccontato “Sono stata fortunata, ero in isolamento ma per fortuna mi sono potuta curare a casa. Confinata da sola nella mia stanza ho capito quanto è importante e bello poter abbracciare le persone a cui vogliamo bene”. Tuttavia, è ancora preoccupata per la sua famiglia. La mamma e il papà, che hanno rispettivamente 84 e 90 anni, sono positivi e con loro anche la sorella, la cognata e i nipoti della Perego.