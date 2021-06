Paola Perego e Simona Ventura signore della domenica di Rai2: l’indiscrezione

editato in: da

Simona Ventura, estate 2021 tra bikini e famiglia su Instagram

Una solida amicizia – riscoperta negli anni – e un nuovo programma su Rai2. La pentola di Simona Ventura e Paola Perego bolle vigorosamente dopo le indiscrezioni rilasciate da davidemaggio.it, che le colloca tra le nuove proposte della seconda rete nazionale e con un progetto ambizioso: quello di entrare nelle case degli italiani alla domenica.

Una collocazione non facile, questa, che è tradizionalmente affidata a volti noti e rassicuranti della tv. Per questa nuova stagione, però, si pensa a una rivoluzione totale e a una trasmissione completamente nuova, da affidare a due vere signore del piccolo schermo.

L’esperienza non manca, ma la sfida da vincere non sarà semplice. Lo show troverà spazio nella slot domenicale segnata tra le 11 e le 13, già battuta dalla Ventura con poco successo attraverso La Domenica Ventura. Il ritorno corale potrebbe però favorire positivamente l’esperimento, dopo che Rai2 è rimasta orfana del longevo – e ormai logorato – Mezzogiorno in Famiglia.

Per Simona Ventura, si tratterebbe di un nuovo banco di prova dopo Game Of Games, che non ha dato i risultati sperati in termini di ascolti. Eppure, la conduttrice torinese aveva annunciato l’arrivo del programma con grande entusiasmo, dicendosi anche soddisfatta della sua conduzione, resa naturale dal format che ha sentito particolarmente suo.

Improbabile il ritorno alla guida de L’Isola dei Famosi, anche se non sarebbe da escludere per gli anni a venire, mentre Paola Perego si tratterebbe di una nuova avventura dopo Il Filo Rosso, che ha tenuto proprio su Rai2.

L’amicizia che lega le due conduttrici potrebbe quindi essere il valore aggiunto di questa nuova idea di Rai2, che cercherà di rinnovare la fascia domenicale con un programma affidato alla professionalità di Simona Ventura e Paola Perego.

I contorni sono tutti da definire e ancora non si sa se si ricalcherà il format di Mezzogiorno in Famiglia, almeno nelle intenzioni, o se si stravolgerà completamente la slot dell’ora di pranzo della domenica, sempre difficile da affrontare in termini di proposte ma anche di ascolti.

Terminata una stagione che ha faticato a decollare, Rai2 non rinuncia a mettersi in gioco attraverso progetti sempre nuovi. Oltre al programma di Paola Perego e Simona Ventura, la sfida da vincere per l’annata 2021-2022 è anche quella de I Fatti Vostri, che dopo anni perderà Giancarlo Magalli. Alla conduzione, per la prima volta, arriverà Anna Falchi.