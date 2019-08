Paola Perego al pronto soccorso dopo un incidente domestico

editato in: da

Brutta avventura per Paola Perego che è finita in ospedale a causa di un incidente domestico.

A raccontare quanto accaduto è stata la conduttrice Rai che sulle Stories di Instagram ha pubblicato uno scatto dal pronto soccorso. Nell’immagine si vede un braccio vistosamente fasciato e la mano con un tutore per il pollice. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, ma dalle parole della presentatrice sembra che si sia trattato di un incidente domestico avvenuto in cucina.

“Ho sempre sostenuto che per me la cucina è una stanza pericolosa – ha scritto la Perego, cercando di ironizzare dopo il grande spavento – mi basta entrarci ed ecco l’incidente…”. La presentatrice non ha fornito ulteriori dettagli, ma ha comunque cercato di rassicurare i fan, svelando di stare bene.

La Perego è volata a Formentera con tutta la famiglia dove si sta godendo le vacanze. Insieme a lei non solo il marito Lucio Presta, celebre manager dei vip, ma anche la figlia Giulia Carnevale con il compagno e il piccolo Pietro. Qualche mese fa infatti la conduttrice è diventata nonna per la prima volta.

Una gioia infinita che ha scelto di raccontare anche su Instagram, dove spesso posta video e foto in cui coccola il nipotino. Il piccolo, che ha prontamente soprannominato Geppino, ha portato una ventata di freschezza nella vita della presentatrice e nemmeno il piccolo incidente domestico è riuscito a scalfire la sua felicità.

D’altronde la Perego non ha mai nascosto di non saper cucinare e di non mettersi mai ai fornelli. “Siccome io non cucino – aveva confessato tempo fa in un’intervista tv a La vita in Diretta -, quando i miei figli andavano da amici le cui mamme facevano torte buonissime, io mi facevo perdonare giocando con loro alla Playstation. Ed ero bravissima. Dovevo cercare di mediare, altrimenti ero una mamma che non sapeva fare niente”.