Paola Perego, il dolcissimo scatto su Instagram che ricorda la figlia da piccola

Uno scatto dolcissimo, di una mamma che celebra l’amore per propri figli: Paola Perego ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram una foto inedita di tanti anni fa.

L’immagine la ritrae in compagnia della figlia Giulia Carnevale ed è uno scatto del passato. Nell’immagine la conduttrice indossa un mglione rosso e sfoggia capelli molto scuri e lunghi, frangia e un sorriso felice mentre stringe tra le braccia la figlia da piccola, con i capelli corti e una maglia colorata. Ad accompagnare l’immagine postata su Instagram una dedica dolcissima: “La mia principessa. Fa strano pensare che oggi lei ha un figlio meraviglioso, grande più o meno come lei in questa foto”.

Giulia Carnevale, nata nel 1992 ha 28 anni, ed è nata dalla relazione che la showgirl ha avuto dal 1990 al 1997 con l’ex calciatore Andrea Carnevale, come il fratello Riccardo, nato invece nel 1996.

Giulia è mamma, infatti il 28 novembre del 2018 è nato Pietro, che ha avuto con il compagno Filippo Giovannelli. E Paola Perego è diventata nonna quando aveva 52 anni, una gioia che aveva condiviso anche in una serie di interviste. Al settimanale Oggi aveva confessato: “Diventare nonna è essere mamma due volte”, aveva spiegato.

E la felicità la showgirl la dimostra anche in questo dolcissimo scatto della figlia ancora bambina, ricordando, nelle parole a corredo dell’immagine, anche il nipotino Pietro e il tempo che passa.

Il forte legame che unisce nonni e nipoti è anche al centro della trasmissione con cui Paola Perego è recentemente tornata in televisione: Il Filo Rosso, in onda il sabato a partire dalle 14 su Rai 2. Uno show che vuole raccontare storie comuni, esplorando l’universo di sentimenti ed emozioni. Paola Perego intervistata da Adnkronos poco prima del ritorno in tv aveva parlato anche del nipotino Pietro: “Un regalo stupendo, non pensavo ci si potesse rimbambire a certi livelli. Sarei disposta a fare qualsiasi cosa per questo bimbo”, aveva ammesso la showgirl.

L’amore dei genitori per i propri figli e quello dei nonni per i propri nipoti è un sentimento potente e unico, come dimostra anche questo scatto di Paola Perego che è solita condividere su Instagram scatti con i suoi cari.