Paola Perego con le stampelle su Instagram: infortunio in casa

Paola Perego si mostra con le stampelle su Instagram dopo un piccolo infortunio in casa. La conduttrice ha pubblicato sul suo profilo uno scatto che ha fatto preoccupare molto i fan. Nell’immagine Paola si trova in un cortile e utilizza delle stampelle, nonostante ciò sorride, segno che, per fortuna, non è accaduto nulla di grave.

“Niente mondiali per la Perego”, ha scritto la conduttrice, ironizzando sulla sua situazione. Poco dopo ha specificato quanto accaduto nei commenti del post Instagram. A chi le chiedeva se si fosse fatta molto male ha confessato: “Distrazione del quadricipite”. Un piccolo infortunio dunque, capitato in casa, che però non ha cancellato il sorriso di Paola, da sempre positiva e forte.

La presentatrice è sposata dal 2011 con il manager dei vip, Lucio Presta, in passato è stata legata al calciatore Andrea Carnevale da cui ha avuto i figli Giulia e Riccardo. Di recente è diventata nonna di Pietro, figlio di Giulia Carnevale, ed è una nonna innamoratissima del suo nipotino. “Il mio piccolo uomo, non lo vedo ormai da troppo tempo – ha raccontato di recente a Eleonora Daniele, ospite di Storie Italiane -. L’età è una brutta cosa perché fa commuovere da morire. Lui ha quasi 15 mesi, è simpatico e è davvero fantastico. Per me è proprio vita vera. Ero lì quando è nato, è un’emozione fortissima”.

La Perego da qualche tempo è assente dal piccolo schermo, ma si è dedicata a nuovi progetti, come la scrittura di un libro in cui ha raccontato anche la sua lotta contro gli attacchi di panico. “Ne ho sofferto per tantissimo tempo e mi vergognavo a parlarne – ha confessato alla Daniele -, poi l’ho detto una volta in una intervista e a quel punto mi hanno scritto tantissime persone per dirmi che mi capivano. Ho pensato di scrivere la mia esperienza per dare coraggio a tutte le persone che stanno male ed iniziare a parlarne. Perché di attacchi di panico si guarisce”.