Paola Ferrari, la replica pungente a Galeazzi: “Ho invaso un mondo di uomini”

editato in: da

Paola Ferrari, i look leggendari

L’annuncio dell’addio di Paola Ferrari alla Rai ha destato le prime reazioni e non sono state tutte come ci si sarebbe aspettati. In particolare, è stato Giampiero Galeazzi a sorprendere per le sue parole, spese per commentare la decisione della giornalista sportiva di lasciare il suo lavoro in televisione.

“Non ne sentirò molto la mancanza. Ci ho lavorato parecchio insieme. Ultimamente era molto migliorata. È sempre stata troppo invadente. Monopolizza lo spazio, ha prevaricato il suo ruolo. Prima non si preparava, ora ha imparato a farlo”.

La replica della diretta interessata, che è stata definita invadente, non si è fatta attendere: “Giampiero, io sento la tua mancanza. Sei stato un Maestro per me. Hai ragione: sono stata invadente. Ho voluto invadere il vostro mondo di uomini che consideravano il calcio loro territorio. E sono fiera di averlo fatto”.

La loro ultima collaborazione televisiva risale al 2010, quando hanno condiviso lo studio televisivo per il commento dei Mondiali di Calcio in Sud Africa. Per la Ferrari, quindi, si è trattato quasi di un fulmine a ciel sereno poiché non si sarebbe aspettata un commento di questo tipo.

Purtroppo, le ostilità nei confronti delle donne in ambito calcistico sono una triste realtà che si deve superare immediatamente. Il risentimento di Paola Ferrari per il commento di Galeazzi ne è la prova e doveva anche essere evitato, soprattutto se rivolto a una collega che ha appena deciso di lasciare il lavoro in tv. Questa scelta non è arrivata in maniera inaspettata, dal momento che era già apparsa tesa durante gli Europei di Calcio poi vinti dall’Italia di Roberto Mancini contro l’Inghilterra.

Dopotutto, anche l’annuncio era stato amaro. “Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano”, ha scritto la Ferrari, lasciando intendere così di essere stata spinta a lasciare da motivazioni che vanno oltre il mero aspetto professionale. Tuttavia, non si è data per vinta e ha già dichiarato di essere pronta a un nuovo capitolo della sua vita, lontano dalla tv e dal mondo dello sport.