Paola Ferrari lascia la Rai e mette in allarme Diletta Leotta

Paola Ferrari, i look leggendari

Paola Ferrari ha accompagnato, nei mesi scorsi, la Nazionale Italiana di Calcio nel suo percorso verso la vittoria degli Europei 2020. Lei, che è giornalista sportiva con una grande carriera alle spalle, lo ha fatto attraverso la conduzione dei suoi programmi, diventando un volto caro agli appassionati di sport e non solo. Ora, però, è pronta a mettere un punto e a lasciare la Rai.

Lo ha annunciato attraverso un’intervista a Italia Oggi parlando del suo futuro lavorativo. La giornalista, che ha 60 anni, prima di dire addio, ha però ancora un impegno da onorare. Seguirà, un ultima volta, le avventure della Nazionale di Calcio nella competizione più importante e, senza ombra di dubbio, più attesa: i Mondiali in Qatar, che si disputeranno nel 2022.

La Ferrari, che con fare perentorio ha dichiarato i suoi piani, non sembra essere intenzionata a tornare sui suoi passi. La decisione sembra essere presa e, senza troppi giri di parole, forse con ironia, rivela anche i motivi che l’hanno spinta a dare uno stop alla sua carriera in Rai:

Mi dicono che sono vecchia, accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti.

E, Paola Ferrari, ha anche già pensato a cosa farà una volta che non dovrà più condurre i suoi programmi sportivi. Per un po’ metterà da parte lo sport, che rimane una sua grande passione, per dedicarsi a tempo pieno ad un altro ambito che tanto le è caro: il cinema.

La Ferrari però, non si limita solo a far luce sui suoi progetti futuri. Non può mancare uno sguardo critico a quello che è il giornalismo sportivo e i personaggi che, in televisione e più precisamente in Rai, lo rappresentano. E una stoccata, proprio come è già successo in passato, va a Diletta Leotta, con il quale molte volte è stata messa a paragone.

Di lei – ha affermato – non condivido l’esprimere in modo troppo vigoroso la sua sensualità. Certo, io alla sua età ero meno brava.

Ed è proprio alla Leotta che, la Ferrari, lancia un avvertimento. Alla Rai, infatti, quest’anno arriverà Giorgia Rossi che, secondo la giornalista, potrebbe dare filo da torcere a Diletta. Affermazioni che, per quanto schiette e dirette, potrebbero provocare qualche reazione poco amichevole. Assisteremo ad uno scontro o le parole di Paola cadranno nel vuoto?