Paola Ferrari in bikini a 60 anni: addominali d’acciaio su Instagram

Classe 1960, Paola Ferrari è finalmente in vacanza. Sdraiata in barca su soffici cuscini color crema, si lascia cullare dalle onde mentre per la gioia dei follower si fa immortalare indossando un bikini a top crop blu (GUARDA LE FOTO), vera tendenza dell'estate, tanto che anche Elisabetta Gregoraci approdata al Twiga non ha resistito al must have.

La giornalista coordina il suo top a un paio di slip a fantasia gialli e maxi occhiali per proteggersi dal riverbero dei raggi solari. Con lei il suo fidato cagnolone che si gode il relax assieme alla padrona che lo accarezza affettuosamente.

La Ferrari scrive: "Il mare finalmente" e in risposta arrivano migliaia di commenti e complimenti su Instagram. C'è chi le mette un bel 10 e lode, a sottolineare che la prova costume è superata alla grande. Altri sottolineano la sua eleganza: "La classe! È un valore aggiunto! Stile, eleganza, signorilità!". Qualcuno la trova irresistibile: "Sei bellissima sexy complimenti", "Sei splendida Paola" seguito da tanti cuoricini. E chi ci tiene a sottolineare la sua prestante forma fisica: "Ammazza che fisico".

Arrivata stremata dagli Europei, al punto da confessare su Instagram agli sgoccioli della manifestazione: "Non ne posso più di questo sgabello", Paola Ferrari ha fatto parlare di sé anche per se sue mise televisive durante il pre e post-partita della Rai e per quel piccolo incidente osé che le è valso un paragone con Sharon Stone e la famosa scena dell'accavallamento delle gambe in Basic Instinct. Ma la giornalista smentì categoricamente l'accaduto. In ogni caso si è aggiudicata il titolo di Regina di Euro2020. Anche se a dir la verità è sulla cresta dell'onda dal 1977, da quando cioè debuttò in tv come centralinista di Portobello.

Paola Ferrari è sposata dal 1997 con l'imprenditore Marco De Benedetti, la coppia ha due figli: Alessandro (1999) e Virginia (2000).