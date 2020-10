Paola di Benedetto, racconta il trasloco su Instagram: “Non sarò più sola ma accanto alla persona che amo”

editato in: da

L’emozione di un grande passo è sempre travolgente. Lo sa bene la modella e influencer Paola Di Benedetto che, tramite il suo profilo Instagram, ha raccontato ai tanti fan di un cambiamento imminente e importate nella sua vita.

L’influencer, e vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello VIP, ha fatto sapere di essere impegnata con il trasloco per cambiare casa e, tra le righe, si intuisce che andrà a vivere con il compagno Federico Rossi. Il cantante, ex del duo Benji e Fede, è infatti legato a Paola dal luglio 2018.

Lo scatto, che ha condiviso sui social, la vede alle prese con le difficoltà e le emozioni del trasloco, come lei stessa ha raccontato in una lunga didascalia. Nell’immagine Paola è immortalata in tenuta domestica, tra vestiti, oggetti e ricordi.

“Questa foto non sarà bellissima e super instagrammabile d’accordo, ma volevo troppo postarla perché per me rappresenta qualcosa di importante: una piccola donna che cresce. In questi giorni sto inscatolando, impacchettando ogni minima cosa che trovo di questi 3 anni di vita vissuta in 48 mq tra queste quattro mura. Ogni cosa che trovo (e che magari non ricordavo neanche di possedere) è un ricordo, un momento, una particolare persona e una particolare emozione… dentro questi sacchetti sto mettendo dei pezzetti della piccola grande donna che sto diventando, e non vi nascondo però che in mezzo a tutta questa confusione c’è anche qualcosa da buttare. Tra pochi giorni il mio risveglio sarà diverso, non sarò più sola ma sarò accanto alla persona che amo. Mi chiedete se sono felice? Certo che lo sono. Come non mai. Però mi mancherà tutto questo. E forse mi mancherà proprio perché mi rendo conto di star crescendo. Allora ciao Casina e grazie. Io vado…”, ha scritto Paola.

Parole di felicità per il grande passo, ma anche di profonda emozione per i ricordi che un trasloco fa tornare alla luce, mentre si mettono via tutte le cose contenute nella propria casa. Il futuro però sarà accanto alla persona che ama e lei stessa ammette di essere felice come non mai.

E il compagno Federico Rossi ha commentato l’immagine su Instagram scrivendo: “Si va…” e a corredo un cuore e un quadrifoglio.

La coppia è molto affiata, nonostante qualche momento di turbolenza in passato, e quest’estate ha festeggiato il secondo anniversario. Ora arriva un nuovo passo importante.