Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto nuova concorrente: la reazione di Federico Rossi

Nella giornata del 30 dicembre 2019 è stata ufficializzata la partecipazione di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip. La ex Madre Natura di Ciao Darwin, classe 1995, è la nuova concorrente della quarta edizione del reality (i rumors in merito al suo ingresso nella casa più spiata d’Italia hanno iniziato a girare nel mese di settembre).

La conferma è arrivata dopo che, non più tardi di una settimana fa, sul canale Instagram ufficiale della trasmissione era stato divulgato un video in cui si parlava della “prossima donna a entrare nella casa di #GFVIP”.

Dopo l’ufficializzazione della presenza tra i concorrenti di Rita Rusic, Adriana Volpe, Pago, Michele Cucuzza, Antonella Elia (che ha smentito i gossip sull’imminente matrimonio con il fidanzato Pietro Delle Piane), Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, è certo anche l’ingresso nella casa dell’influencer vicentina, molto amica di Aurora Ramazzotti e Sara Daniele.

La Di Benedetto non è nuova al mondo dei reality. Nel 2018 ha infatti partecipato, sempre nelle vesti di concorrente, a L’Isola dei Famosi. Ai tempi ebbe una breve liaison con Francesco Monte. Finito questo flirt, ha avuto per lei inizio la storia con Federico Rossi del duo Benji & Fede.

In poco più di un anno di relazione i due hanno vissuto alti e bassi. Lo scorso luglio, la Di Benedetto ha annunciato, a sorpresa e tramite una Story Instagram, di essersi lasciata con il cantante modenese, di un anno più vecchio di lei.

Il periodo di lontananza è durato molto poco: a fine agosto la coppia è stata infatti fotografata in teneri atteggiamenti a Ibiza. A confermare il ritorno di fiamma ci hanno pensato, nelle settimane e nei mesi successivi, Federico e Paola stessi. Basta dare un’occhiata ai loro profili Instagram per rendersi conto che l’amore è sbocciato di nuovo e prosegue a gonfie vele (hanno festeggiato il Natale assieme).

Il cantante modenese – che dovrebbe partecipare come ospite al reality e fare una comunicazione importante alla fidanzata – per ora non ha rilasciato alcun commento ufficiale. Impegnato a promuovere l’ultimo brano del duo, la canzone Magnifico Difetto, ha pubblicato su Instagram diversi post, tra i quali ne spicca uno che lo ritrae con la fidanzata davanti a un albero di Natale. Non resta che attendere qualche settimana per vedere come affronteranno la lontananza forzata e per scoprire se lui farà o meno un’incursione oltre la celebre porta rossa.