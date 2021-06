Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati: l’annuncio su Instagram

editato in: da

La maledizione del lockdown: tutte le coppie vip scoppiate durante la quarantena

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. Ad annunciarlo su Instagram è stata proprio la modella che ha postato nelle Stories un comunicato firmato insieme all’ex compagno. L’ex gieffina e il cantante, dopo tre anni d’amore, hanno scelto di dividere le loro strade, pur ribadendo l’affetto reciproco e l’importanza del tempo trascorso insieme.

“Tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico – ha spiegato Paola -. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento – si legge ancora -. Solo una storia d’amore giunta al termine. Volevamo ringraziare di cuore tutte le persone che si sono affezionate e ci hanno sostenuto in questi anni e proprio a loro diciamo che continueremo a volerci tanto benne, continueremo a sostenerci e rispettarci, proprio come ci siamo sempre promessi. Vi abbracciamo Paola e Fede”.

Dopo l’annuncio Federico Rossi ha pubblicato nelle Stories di Instagram una foto di Paola Di Benedetto insieme al loro gatto. “Ci sarò sempre”, ha scritto l’artista. Che qualcosa fosse accaduto era chiaro ormai da giorni. Paola e Federico infatti erano apparsi nelle ultime settimane molto distanti, mentre la modella, solo pochi giorni fa, aveva pubblicato uno scatto in cui abbracciava le amiche Aurora Ramazzotti e Sara Daniele. “Certe notti c’hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà”, aveva scritto citando Ligabue.

Nel corso dell’avventura al GF Vip, Federico non aveva mai fatto mancare il suo sostegno a Paola. Così tanto che dopo la fine del reality si era parlato anche di possibili nozze e della voglia di formare una famiglia. A sposarsi invece sarà Benjamin Mascolo, ex componente del duo Benji e Fede, che giurerà amore eterno a Bella Thorne, l’attrice a cui è legato da diverso tempo.