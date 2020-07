Paola Di Benedetto: due anni d’amore con Federico Rossi

editato in: da

Paola Di Benedetto, vincitrice del Grande Fratello Vip 4, ha festeggiato due anni d’amore con Federico Rossi. Il cantante, ex del duo Benji e Fede, è legato all’influencer veneta dal luglio 2018. La loro storia ha resistito allo scoglio della lontananza durante i mesi del reality, che hanno visto la Di Benedetto, come già detto, uscire vittoriosa davanti a Paolo Ciavarro e al presto sposo Sossio Aruta.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi – che qualche mese fa hanno risposto in diretta su Instagram alle domande dei follower toccando anche l’argomento matrimonio – tagliano un traguardo senza dubbio importante della loro relazione.

La coppia – che lo scorso giugno, nel corso di una puntata di Verissimo – le Storie ha smentito le voci di una gravidanza della Di Benedetto – ha vissuto il secondo anniversario affrontando un piccolo ostacolo.

Come raccontato dalla splendida veneta su Instagram, tra i loro progetti c’era un viaggio a Santorini, il cui volo è stato cancellato. La Di Benedetto e Federico Rossi, come evidenziato sempre dalla ex Madre Natura di Ciao Darwin, hanno riprovato a partire, ma non sono riusciti a imbarcarsi per via di problematiche relative alla documentazione.

Poco male, dato che sono riusciti comunque a rendere speciale la giornata. “Conclusione: siamo andati a sfondarci di cibo nel nostro ristorante preferito a Modena. Distrutti ma felici”: queste le parole di Paola Di Benedetto su Instagram. La caption in questione è stata scelta dalla 25enne per accompagnare una foto che la vede, meravigliosa e sorridente, seduta a tavola con davanti un buon calice di vino.

Il post ha ricevuto numerosi like e commenti, tra i quali spicca senza dubbio quello di Rossi, che ha in qualche modo ‘completato’ le parole della fidanzata con la specificazione “Anniversario sfortunato, anno fortunato”. Tra i vari auguri, è possibile citare quelli di Emis Killa e di Giulia Salemi.

Anche Federico Rossi ha omaggiato i due anni con la fidanzata. Lo ha fatto pubblicando su Instagram un selfie che li vede fianco a fianco sorridenti, accompagnato da parole che sono una promessa stupenda per il futuro.

2 Anni di noi ❤️ Potrei scriverci un libro su questi due ragazzi… Ma per ora mi limito a viverli, con sempre più curiosità e desiderio

Questi gli auguri di Fede alla sua fidanzata, con la quale appare sempre più affiatato, felice e propenso ad affrontare il futuro.